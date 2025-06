Jaime Sánchez: "Me siento súper emocionado. Soy del Dépor para siempre"

Jaime Sánchez, central y uno de los capitanes del Deportivo, dijo adiós al club en un último partido malo en lo futbolístico, pero muy emotivo para él y para Pablo Martínez.

Sensaciones

"Quitando el partido, que me ha dejado una mala sensación, me voy a quedar con lo bueno. Han sido cuatro años increíbles. Me siento súper emocionado y orgulloso de haber estado aquí. Del Dépor para siempre".

Emoción con la entrega de la camiseta homenaje

"Ha sido un momento súper bonito, la verdad. Estoy agradecido al club por el detalle. Te ayuda a salir con más motivación, pero el partido ha empezado mal. Ha sido un asedio constante y no hemos podido darle la vuelta".

"Nos han pasado por encima, sí. No hemos estado a la altura. Ha sido un partido malísimo. Hay que darle la enhorabuena al Elche y ya está. Ahora a descansar, a recargar pilas y espero que los que tengan la suerte de estar aquí vuelvan con energía. Va a ser un año bonito, seguro".

Su relación con Gilsanz

"Hemos tenido una relación buenísima desde el primer momento. Es un tío increíble y le deseo mucha suerte. No sé si será aquí o no. No se sabe creo, ¿no? Si es aquí, le deseo muchísima suerte. Y sino, fuera. Estoy seguro que le va a ir bien donde sea".

Su futuro

"Estoy escuchando, abierto a todo. Cuando encuentre el sitio que me motive, decidiré. Ahora a disfrutar de las vacaciones y a desconectar".