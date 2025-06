Las sentidas despedidas de Pablo Martínez, Jaime y Suso Méndez

El Deportivo despidió en Riazor a tres figuras muy queridas en el entorno blanquiazul: el utillero Suso Méndez y los capitanes Pablo Martínez y Jaime Sánchez. Fue una tarde marcada por la emoción, aunque el ambiente quedó enrarecido por el resultado y la frustración de la grada. Aun así, el estadio supo reconocer la trayectoria de estos tres protagonistas, que se marcharon entre aplausos, homenajes y muestras de cariño.



La jornada comenzó con un reconocimiento a Pablo y Jaime. Antes del pitido inicial, ambos recibieron una camiseta conmemorativa y los jugadores de ambos equipos formaron un pasillo en su honor. En el videomarcador, un mensaje sencillo: “Grazas, capitáns”. Fue un tributo breve pero sentido, un gesto del club hacia dos futbolistas que han sido ejemplo de compromiso.

Jaime: "Del Dépor para siempre"



Ambos formaron parte del once de Gilsanz. Jaime vivió una tarde amarga, con un error que propició el primer gol del Elche. “Quitando el partido, que me ha dejado una mala sensación, me voy a quedar con lo bueno. Han sido cuatro años increíbles. Me siento súper emocionado y orgulloso de haber estado aquí. Del Dépor para siempre”, dijo tras el encuentro, visiblemente tocado por la despedida.

Jaime y Pablo Martínez (d) recibieron camisetas conmemorativas | Foto: Quintana



Tampoco fue una jornada sencilla para Pablo, pero sí tuvo su momento durante el encuentro. En el minuto 72, fue sustituido por Pablo Vázquez. Le cedió el brazalete a Jaime, se abrazó con varios compañeros y se marchó emocionado mientras la grada coreaba su nombre. “Intenté disfrutar mucho. Se me cayeron un par de lágrimas, pero me voy contento por el trabajo hecho durante estas tres temporadas. Me voy orgulloso de dejar esta imagen en A Coruña”, confesó. “Encontré familia de verdad aquí. Tenía a todos mis amigos en A Coruña. Le deseo toda la suerte del mundo al Dépor. Este club necesita estar en Primera y con el trabajo de nuestro presidente lo conseguiremos dentro de poco”, afirmó el central francés.

Pablo Martínez: "Se me cayeron un par de lágrimas"

Turno para Suso

En el descanso fue el turno de Suso Méndez, utillero del Deportivo durante la friolera de 40 años. Los jugadores de ambos equipos le hicieron un pasillo, recibió una camiseta enmarcada y en el videomarcador se leyó: “Por unha vida dedicada ao Dépor”.



También se proyectó un video con mensajes de agradecimiento de exjugadores como Aranzubia, Salomao, Xisco, Colotto, Laure, Lopo y Juan Domínguez, y actuales como Yeremay, Mella, Helton, Ximo, Escudero y Hugo Rama. Riazor respondió con una ovación cerrada y el cántico: “¡Suso, Suso, Suso!”.



A pesar del contexto, Riazor encontró espacio para rendir homenaje a tres figuras que dejan huella en el entorno blanquiazul.