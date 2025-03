Heurtel rechaza una oferta de la Euroliga para seguir en el Básquet Coruña

Las últimas actuaciones de Thomas Heurtel con la camiseta del Básquet Coruña no han pasado desapercibidas. El jugador, que tiene una cláusula de buy-out para salir del Leyma antes del final de la temporada si recibe una oferta para jugar la Euroliga, ha llamado la atención en la gran escena del baloncesto continental.

Así lo confirma Charlie Uzal: "Hace nada sé que ha habido interés de algún equipo de la Euroliga [por Thomas Heurtel], pero se ha quedado aquí", desvela el director deportivo del club. Queda la duda de si el jugador francés podría cambiar de aires todavía en caso de una lesión en la plantilla de un equipo de Euroliga, ya que la ventana de fichajes se cerró hace una semana.

Heurtel suma cuatro partidos con la camiseta del Básquet Coruña con unos promedios de 9,8 puntos, 9,3 asistencias y 3,3 rebotes en 21:28 minutos de juego. Es el líder indiscutible del equipo cuando pisa la cancha y mejora las prestaciones de todos sus compañeros con una genial lectura del baloncesto y una gran capacidad para pasar el balón.

El fichaje de Silins

Uzal comparece en la presentación de Karlis Silins como nuevo jugador del Leyma y aclara cuándo se cerró la incorporación: "Había noticias de que estaba fichado desde hace días y es verdad que estaba aquí desde el sábado, pero el fichaje no se concretó hasta el lunes a las 12.30 horas. El club no puede anunciar un fichaje cuando no lo hay. Tiene que estar todo cerrado. Ya nos ha pasado que tenamos a un jugador prácticamente hecho, esperando a que nos manden el mail y que no llegue nunca".

En ese sentido reconoce las dificultades para realizar nuevas altas en un mercado feroz y con rivales que juegan competición europea: "En alguna situación sí que es verdad que ha influido no jugar en Europa. ¿Por ser un recién llegado? Seguramente también influye y algún jugador pueda preferir una oferta de un equipo más estabilizado en la Liga, pero podemos poner el ejemplo de Thomas, que hace nada sé que ha habido interés de un equipo de la Euroliga por él y se ha quedado aquí", zanja.

El exjugador y exentrenador del Leyma también defiende trabajo y pone en valor el esfuerzo del club en el caso de Silins: "Siempre que estamos aquí recordamos la dificultad del mercado. El club ha tenido que hacer un esfuerzo importante, sobre todo porque [Silins] no estaba libre y estaba jugando a un nivel alto en el Pistoia 2000. Hemos podido contactarlo y adquirir a un jugador de las características que buscábamos", celebra.

Ajeno al ruido

Uzal no se siente señalado por el runrún acerca del mercado, la necesidad para incorporar a nuevos jugadores ante los problemas de lesiones y los movimientos de otros equipos: "Tenía inquietud porque sabía que el equipo necesitaba jugadores en algunas situaciones y no los encontraba. Yo estoy en el mercado, conozco las circunstancias de todos los equipos y a día de hoy algunos siguen buscando jugadores, incluso en esta posición. Sé de la dificultad y estaba preocupado por nuestro equipo, pero no me afecta mucho lo que sale en la prensa. Ojalá cargasen siempre contra mí y dejasen al equipo tranquilo".

Uzal insiste en el potencial de la nueva pieza para el juego interior de Diego Epifanio: "Viendo el mercado no se nos podía escapar esta oportunidad. Es un jugador que estaba haciendo unas medias muy importantes, es joven, con proyección e internacional con su selección. En las ventanas hizo un grandísimo partido en muy pocos minutos contra Eslovaquia. Estamos encantados de que haya aceptado nuestra propuesta".