Silins, nuevo fichaje del Leyma Coruña: "Es un gran paso para mí jugar en la mejor liga de Europa"

Karlis Silins (1997, Riga, Letonia) ya posa con la camiseta del Básquet Coruña. El pívot de 27 años y 2,11 metros de estatura comparece en la sala de prensa del Coliseum. Vestirá el '25' en la camiseta naranja. Le acompañan Charlie Uzal, director deportivo del club, y Román Gómez, entrenador ayudante, que hace de traductor. El nuevo posa serio, pero saca una sonrisa cuando se la piden. Se muestra contento por la oportunidad: "Es un gran paso para mí jugar en la mejor Liga de Europa".

El 'cinco' letón confirma que hubo contactos con el Hiopos Lleida, víctima del Leyma el pasado sábado (97-84) y rival directo por la permanencia, pero se decidió por A Coruña: "Había mucha información en internet y en los medios. No puedo decir que no hubiese una oferta, pero no hubo un contacto en firme", desvela.

El recién llegado pudo disfrutar de la importante victoria del Leyma el pasado domingo desde la grada: "Jugamos un muy buen partido, especialmente el primer cuarto. El equipo demuestra un gran carácter y entiendo en la situación que estamos, cada partido cuenta mucho".

Listo para el debut

Silins se dice listo para su posible debut este mismo domingo en el Nou Congost contra el BAXI Manresa (12.30 horas): "Físicamente estoy preparado, pero lógicamente cuando llegas a un equipo nuevo necesitas un periodo de adaptación para entender como juegan y conocer a los compañeros".

El pívot será uno de los principales destinatarios de las asistencias de Thomas Heurtel, que se asocia especialmente bien con los interiores: "Me gustaría recibir la que dio por debajo de las piernas [ríe]. Ahora en serio, para un hombre grande siempre es muy emocionante jugar con bases que saben cómo jugar. Tendré que estar siempre atento para recibir el balón".

El letón coincidirá en el vestuario con su compatriota Ingus Jakovics, al que apenas conoce y no influyó en la decisión de su fichaje: "Lo conocía un poco y habíamos entrenado alguna vez, pero no hablamos antes. Ayer ya pudimos charlar y compartir entrenamiento".