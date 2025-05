Brandon Taylor, de A Coruña a la élite del básquet europeo

El Básquet Coruña se desmonta. La marcha de Brandon Taylor es el primer paso en la desmembración del proyecto ACB. La salida del base estadounidense es un movimiento habitual, hasta lógico en el baloncesto moderno, pese a que se produzca antes de terminar la temporada. Sin un objetivo motivante y con una oferta deportiva de gran calado, los playoffs por el título de la Lega italiana con la Virtus de Bolonia, el club le da vía libre a su estrella. Sí, porque Taylor es una estrella con todas las letras.



El californiano, jugador más bajo de la Liga con 1,78 metros de estatura, es uno de los bases más destacados de la competición. Segundo en el ranking de asistencias por partido (6,8, solo superado por Marcelinho Huertas) y en porcentaje de tiros libres (90,9%, detrás de Ludde Hakanson), es top-10 en valoración (16,2 por encuentro) y top-20 en anotación (13,3 puntos de promedio), recuperaciones de balón (1,2 por partido), porcentaje de acierto en triples (42,7%) y faltas recibidas (3,6).



El Leyma pierde para la particular batalla por evitar el farolillo rojo a su director de juego y referente ofensivo, uno de los cuatro integrantes de la plantilla que ha disputado todos los partidos hasta ahora (31, como Barrueta, Burjanadze y Diagne). Taylor deja el equipo huérfano de su liderazgo en seis apartados estadísticos diferentes: puntos, pases de canasta y robos por partido (en los dos últimos apartados le gana Heurtel, aunque el francés no figura en los rankings al haber jugado solo ocho encuentros), acierto en triples y en tiros libres y, por supuesto, en valoración.



Energía y optimismo

Su impacto va más allá de los números. “Brandon ha sido una explosión de energía y optimismo, es una persona que siempre tiene una sonrisa en la cara y la mejor de las actitudes, tanto en los momentos buenos como en los no tan buenos. Amable y con una personalidad arrolladora, es imposible no contagiarte de su positividad y buen rollo”, reconoce una empleada del club. “Es un jugador que no tiene nada que demostrar, no solo por lo que veis todos, que es lo fácil, sino por todo lo que aporta en el día a día con su espíritu en el vestuario", destacaba Diego Epifanio en una rueda de prensa.



Taylor da a los 31 años y en su novena temporada como profesional el paso definitivo hacia la élite del baloncesto europeo. Jugador extremadamente inteligente, se amoldó al ecosistema creado por el entrenador burgalés, que le dio las llaves del equipo para brillar y hacer mejores a sus compañeros: “Estoy convencido de que va a hacer una gran temporada con la libertad que le da Epi”, vaticinaba Ingus Jakovics, uno de sus socios en el perímetro, en una entrevista con este diario tras la epatante victoria contra el Real Madrid el histórico debut del club en la ACB (86-85).

Con 20 puntos y cuatro asistencias, la última para el triple ganador de Barrueta, en aquella memorable tarde del 29 de septiembre, el estadounidense se ganó a la parroquia naranja. Las imágenes, en televisión nacional, alentando al Coliseum después del triunfo, o bailando con un sector de la grada después de vencer al Barça, son ya parte del imaginario de la afición. “Se la ganó desde el primer día por su cercanía e implicación a pesar de que hablase muy poco español”, apuntan desde las oficinas del club.

“Se ha ganado al Coliseum por su espectacularidad en el manejo de balón y por su capacidad para anotar. Es un killer, un anotador nato, que puede jugar de base, aunque yo creo que es mejor al ‘2’. De puertas para dentro es un profesional como la copa de un pino. No se ha perdido ni un entrenamiento e incluso cuando ha tenido algún problema físico ha querido jugar”, añade el director deportivo Charlie Uzal. En el desenlace del partido ante el Barça dejó una de esas muestras de innegable compromiso: pidió el cambió para ser atendido por unos calambres en el gemelo y volvió a la pista en los minutos finales para arrimar en el triunfo: “Siempre ha estado por y para el equipo”, zanja Uzal.



Sociable y comunicativo

El carácter de Taylor también entró enseguida por los ojos y oídos de sus compañeros. “Soy una persona sociable, como creo que tiene que ser un base. Es importante saber cómo comunicarse con los compañeros, pero me gusta ser natural y directo. Más allá de la comunicación verbal, hay comunicación no verbal. Supongo que la psicología me enseñó algo de eso”, se definía en una entrevista con DXT Campeón el californiano, licenciado en Psicología por la Universidad de Utah.



Durante los partidos del Básquet Coruña no era extraño ver al base dirigirse hacia la banda para hablar con Epi o con Román Gómez, su ayudante. Es el jugador que más hablaba con el cuerpo técnico. Era, como se dice, la extensión del entrenador en la pista. “Es una persona que necesita comunicarse constantemente. Es muy receptivo a la correción y a la vez le gusta mostrar su opinión. Ese feedback es bueno para un jugador y un entrenador”, reconocía el coach también en estas páginas.

Por sus orígenes,intereses comunes y afinidad, Taylor forjó un vínculo especial con Trey Thompkins: “Hemos conectado a otro nivel, pero no solo nosotros, sino también nuestras familias. Hemos creado un gran vínculo tanto dentro como fuera de la pista”, desvelaba el base en otra entrevista. Por su posición, características y lectura del juego, el estadounidense también congenió con Álex Hernández, capitán y voz autorizada en el vestuario.



“Brandon y yo tenemos muy buena comunicación sobre lo que pasa dentro de la pista. Es un chaval que siempre está abierto a escuchar y a entender otros puntos de vista que le puedan ayudar a la hora de tomar decisiones dentro del campo, pero el mérito es suyo porque lo ejecuta a la perfección”, indicaba el veterano base murciano en una charla a dos con este diario. “Hablamos de todo lo que se nos ocurre, muchas cosas de la vida, los niños...”, añadía Taylor.

Añoranza y gratitud

Por su ascendencia en el juego y en el vestuario, por el buen rollo y la filosofía de vida, por talento y entendimiento del juego, el Leyma añora ya a su líder dentro y fuera de la pista. “Vamos a echarle mucho de menos, pero a la vez nos alegramos infinito por esta oportunidad que tanto merece. Sin duda un premio a su esfuerzo, lucha y trabajo bien hecho a lo largo de la temporada”, destacan desde el club.

“Nos ha dado tardes de muchas alegrías en el Coliseum, aunque nos hubiera gustado que fueran más. La pena es que no se haya podido combinar su rendimiento con la salvación del equipo, que es lo que todos hubiésemos querido”, lamenta Uzal, que le desea lo mejor en su nuevo destino: “Se le presenta una oportunidad única, sobre todo porque ya está en una edad. Las ofertas de equipos top de Europa no pasan todos los días. Es el culmen de su buen hacer durante la temporada”, zanja.



El estadounidense acabará la temporada en Italia, dentro de una plantilla que compite en la Euroliga, su gran oportunidad para agarrar un contrato y un rol importantes en la élite del baloncesto europeo. Brandon Taylor, desde A Coruña hacia el estrellato.