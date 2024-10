Ingus Jakovics: "No puedo dormir desde que le ganamos al Real Madrid"

Ingus es un hombre sencillo y familiar que disfruta de los paseos por Riazor o una buena hamburguesa después de los partidos. De pequeño quería ser como Nowitzki y compartió vestuario con Scola. ¿Cuál es su día perfecto?

Venir a trabajar, tengo un trabajo increíble, y pasar el resto del día con mi mujer y mi hija. ¿Qué hubiera sido Ingus si no fuese jugador de baloncesto?

Me gusta invertir en bolsa, pero no me lo tomo demasiado en serio. No sé... También me encanta estar en la naturaleza. ¿Un país para vivir?

Letonia es mi casa, pero el segundo lugar sería España, que también es mi hogar. Si no viviese en mi país, viviría en España al 100%. ¿Y para ir de viaje?

También en Europa: España, Italia, Grecia… Esos tres países son mis favoritos. ¿Un lugar favorito en A Coruña?

La playa, me encanta caminar por Riazor. ¿Una comida favorita?

Una buena hamburguesa después del partido. ¿Quién hace las mejores bromas en el vestuario?

[Gus] Lima. ¿Y cuál es el mejor compañero de habitación para los partidos fuera de casa?

Goran [Huskic], hablamos mucho y tenemos una visión parecida acerca de la vida. ¿Música antes de los partidos?

Creo que hay música suficiente en el estadio. ¿Quién es el DJ del vestuario?

También Lima (risas). ¿Un ídolo de la infancia?

Dirk Nowitzki. Quería ser como él e imitaba su tiro en fade away, pero me quedé más bajito (risas). También he visto muchos partidos de Tony Parker o Sergio Chacho Rodríguez, eran dos bases espectaculares. ¿Y un compañero de equipo que le haya inspirado?

Luis Scola. Jugué con él en Varese. Era la última temporada de su carrera y me dio buenos consejos. Con cuarenta años seguía trabajando en cada entrenamiento, era muy inspirador.