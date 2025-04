Brandon Taylor: “Es muy fácil rendirse con un equipo que pierde, pero los fans no lo han hecho”

Brandon Taylor (West Hollywood, California, Estados Unidos, 1994) encajó en A Coruña desde el primer minuto en que llegó. Tras su fichaje por el Leyma, el base estadounidense no tardó en meterse en el bolsillo a la afición naranja con su talento y su carisma sobre la pista, a lo que añade una alegría desbordante y que se contagia a cualquiera que se acerca a él en el día a día.

En el Básquet Coruña ha mejorado su productividad con respecto a la temporada pasada, la de su debut en Liga Endesa con BAXI Manresa. Anota cuatro puntos más por partido con unos porcentajes de acierto muy altos (cerca del 50% en tiros de dos y por encima del 41% en triples), a lo que suma dos rebotes y 6,5 asistencias, el doble que la campaña pasada.

Con la llegada de Thomas Heurtel, Taylor había perdido algo de protagonismo ofensivo, pasando a un rol más de segundo manejador o de ejecutor. El pasado fin de semana frente a Unicaja, el francés fue baja por unas molestias y Taylor volvió a asumir los galones que tenía al principio de la temporada. El estadounidense acabó el encuentro con doce puntos y diez asistencias, aunque fue eliminado por cometer cinco faltas personales.

¿Qué tal está yendo la semana?

Bien, con optimismo, que es lo importante. Hay mucha energía positiva en el equipo. Diría que hemos empezado muy bien la semana, con mucho espíritu.

¿Al equipo le viene bien o mal que no haya partido esta semana?

Creo que es un descanso que nos puede venir bien. Podemos descansar un poco, cuidar nuestros cuerpos, entrenar duro como hacemos siempre, pero también resetear, recargar pilas, establecer nuevos objetivos y entender lo que queremos conseguir en los partidos que quedan.

“A veces, incluso cuando pierdes, tienes que seguir divirtiéndote y sonriendo”

Lleva ya unos meses en la ciudad, ¿está a gusto?

Estoy muy cómodo. Es la ciudad a la que más rápido me he adaptado en mi carrera. Ha sido todo muy rápido y muy bueno para mí y mi familia.

El domingo volvió a ser el líder del equipo en ataque con la baja de Heurtel, ¿cómo se sintió?

Fue algo diferente. Era Unicaja, son un gran equipo y fue uno de esos partidos a los que vas sin nada que perder. Creo que todos teníamos muchas ganas de jugarlo. Fue divertido. Creo que es algo que nos faltaba. A veces, solo tienes que volver a pasarlo bien y dejar de pensar demasiado. Al perder tanto creo que empezamos a pensar demasiado. Es natural, es humano. Pero, a veces, incluso cuando pierdes, tienes que seguir divirtiéndote y sonriendo. Creo que es lo que hicimos el domingo contra Unicaja. Creo que sonreímos y jugamos duro. Cometimos errores y acabamos perdiendo, pero fue diferente.

¿Qué les faltó para ganar?

No creo que nos faltase nada. Es uno de los mejores equipos de la ACB y de Europa. No cualquiera puede ir a su pista y ganarles. Creo que lo hicimos todo lo bien que pudimos.

Están pasando una mala racha de resultados. ¿Cómo se encuentra a nivel personal?

Sigo siendo el mismo que viene a entrenar cada día y le encanta el baloncesto. No importa si ganamos o perdemos, para mí es un honor poder hacer lo que me gusta y que sea beneficioso para mi familia. Me encanta ganar, por supuesto, pero no puedo dar nada por sentado. Nos hacemos mayores y el baloncesto no va a estar aquí para siempre. Es una situación en la que tienes que ir día a día, apreciar todo lo que puedas. Yo aprecio el nivel al que juego, simplemente poder jugar a baloncesto cada día.

¿Cree que hay tiempo de darle la vuelta a la situación a nivel de clasificación?

Sí, pero no creo que sea realista pensar tan a largo plazo. No debemos pensar en ganar ocho (partidos) seguidos. Nos tenemos que centrar en lo que podemos controlar cada día y eso es crear mejores hábitos. Veremos si esos hábitos juegan a nuestro favor en el partido y empezamos a ganar. Creo que eso es lo más importante, crear y perfeccionar esos hábitos, empezando por los entrenamientos.

“Los buenos jugadores saben cómo jugar con otros buenos jugadores”

Empezó la temporada siendo el manejador principal del equipo, pero llegó Heurtel. ¿Cómo cree que ha cambiado su rol sobre la pista?

Hay que adaptarse, por supuesto, por parte de ambos. No vivimos en un mundo perfecto y no podemos controlar la mayor parte de las cosas que pasan. Se trata de saber cómo responder. Dicho esto, sí que ha habido ajustes. Cuando tienes a un jugador del nivel de Thomas y tienes otro como yo, lo resuelves muy rápido. Los buenos jugadores saben cómo jugar con otros buenos jugadores.

¿Cree que le benefició la llegada de Thomas al no ser el único manejador en cancha?

Sí, creo que no es ningún secreto que necesitábamos ayuda. Cuando añades a alguien como él, (la defensa) no se puede centrar en alguien como yo. Tienes que prestarle atención, porque es un jugador top de Euroliga. Creo que la idea de juntarnos a los dos era también la de liberarnos.

6,5 PASES de canasta promedia Taylor. Es el segundo mejor dato de toda la Liga Endesa, tan solo superado por los 7,4 de Marcelinho Huertas.

Su porcentaje de triples ha mejorado de un 28 a un 42%, ¿ha modificado algo?

Nunca he sido un tirador de 28% de acierto. El año pasado tenía muchas cosas en la cabeza, estaba pasando por muchas cosas a nivel mental. También ha habido algunos ajustes, en mi carrera nunca había tirado así. Pero aquí me siento mucho más cómodo con mi rol, creo que me han puesto en una posición idónea para tener éxito. Esto me lleva a no pensar mucho cuando tiro, me sale fluido. Solo salgo a la cancha y juego.

Hace poco salió un dato que decía que usted y Yunio Barrueta eran la pareja más prolífica de la liga, ¿se buscan en la pista?

Esa estadística es la verdad. Es interesante porque (Yunio) es uno de esos jugadores que puede tirar diez triples, pero a veces puede meter siete de siete, es lo que tiene un tirador. Me siento cómodo buscándole en la pista y pienso que él también. Creo que tenemos una conexión sobre la cancha, desde luego. Considero que sé cómo mantenerlo enchufado y darle balones en la mejor posición posible, sé que puede llegar a donde quiero.

¿Algún mensaje que quiera mandar a los aficionados?

Lo primero es que quiero que entiendan lo que les aprecio. Es muy fácil rendirse con un equipo que pierde, pero los fans no lo han hecho. Es normal que estén frustrados o enfadados, pero han venido a todos los partidos, y eso no pasa muy a menudo. Son leales y yo, personalmente, aprecio mucho a los fans de A Coruña.