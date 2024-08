Brandon Taylor se presenta con el Leyma: "Liderazgo, personalidad y ética de trabajo"

"¿Leche?", pregunta con interés el último fichaje del Básquet Coruña, Brandon Taylor (West Hollywood, California; 1994). La fábrica de Leyma, uno de los patrocinadores principales del equipo, es el escenario para la presentación del base estadounidense, que llega al volante de un coche oficial del club y se lleva una muestra de los diferentes productos lácteos de la marca para sus tres hijos. El exjugador de Manresa se muestra "extremadamente feliz" por continuar en España y por recalar en la "gran familia" del Leyma Básquet Coruña.

Después de lanzar un tímido "hola, buenos días" en español, Brandon se presenta en inglés antes del turno de preguntas, signo de su carácter abierto y extrovertido: "Estoy muy, muy feliz de estar aquí en A Coruña. He escuchado cosas asombrosas acerca de la ciudad y, especialmente, de los fans. Estoy emocionado de estar aquí, por el club, por la temporada y por los objetivos que tenemos como equipo. No puedo esperar para empezar a competir. Mi primera impresión de lo que veo aquí es como una gran familia, desde el general manager hasta el coach, los jugadores y el staff. Todos quieren ayudar".

En su noveno año como profesional, todos lejos de Estados Unidos después de cuatro temporadas en la Universidad de Utah, el base de 30 años llega a Coruña con los pies en el suelo: "Esto es baloncesto y no puedes garantizar que alcanzarás todos los objetivos, pero creo que lo primero es la química y la conexión que hay entre los jugadores y los técnicos. Es muy importante y una muy buena señal para conseguir nuestros objetivos".

Taylor no lo dudó en cuanto recibió la llamada del Básquet Coruña: "Estaba emocionado. Quería quedarme en España, mi familia ama este país y su cultura y mis hijos van al colegio aquí. Cuando empecé a hablar con el Coruña, me di cuenta que los objetivos del equipo son como los míos en la vida real: trabajar duro. Estaba feliz", desvela el norteamericano, encantado con el apoyo de los más de 6.700 abonados para la nueva temporada: "He escuchado historias acerca de la fan base y de su energía, la que necesitamos en la cancha de baloncesto".

Brandon rehúye con elegancia a una pregunta sobre su estilo de juego: "No quiero hablar mucho sobre mis habilidades en la pista, mi tiro de tres... Creo que encajan con el equipo, pero lo más importante es quién soy como persona. Este es mi noveno año y creo que puedo aportar todo eso: personalidad, liderazgo y ética de trabajo".

Charly Uzal, director deportivo del Leyma Básquet Coruña, desgranó minutos antes el perfil de Taylor: "Es un jugador que veníamos siguiendo desde el principio del verano y que nos interesaba muchísimo por su forma de juego en la posción de base: tiene mucha solvencia a la hora de anotar, con muy buenos porcentajes, sobre todo desde la línea de tres, y es un buen director de juego, capaz de resolver situaciones de uno contra uno y de pick&roll. La temporada pasada en Manresa vimos de lo que puede ser capaz de hacer en la ACB. Era importante que el jugador en la posición de base conociese nuestra liga porque sabemos de la dificultad que entraña", detalla.