¿Por qué prescindió Diego Epifanio de su mejor jugador en el momento más crítico?

El Básquet Coruña entra en el último cuarto con una ventaja de ocho puntos (75-67), pero el Barça no está muerto. Ni mucho menos. Enjuga la diferencia en seis minutos y 35 segundos, los mismos que se pasa Brandon Taylor en el banquillo. Willy Hernagómez empata desde la línea de tiros libres (81-81) y Diego Epifanio ordena la entrada del base estadounidense. ¿Por qué prescinde de su mejor jugador en un momento más crítico? Epi se explica: “Pidió el cambio al final del tercer cuarto porque después de perder un balón se llevó un golpe. Necesitábamos hacer una valoración médica porque no queríamos poner en riesgo la salud de Brandon”, aclara el entrenador.



“Una vez que me dieron el OK hemos aguantado dos posesiones intentando colapsar el traslado del balón para que llegara más fresco al final. Es verdad que muchas veces llega con mucha carga en las piernas y en la cabeza a los finales de partido y esta vez hemos arriesgado”, confiesa el entrenador del Leyma, que ante la ausencia de su base titular apostó por Ingus Jakovics en la dirección.

El resto es historia: el base californiano aporta en el desenlace del partido tres asistencias, dos para dos triples claves de Yunio Barrueta y una más sobre Goran Huskic, su socio favorito en el pick and roll. Taylor suma además tres puntos decisivos desde la línea de personal. Acaba el partido con un doble-doble de 15 tantos y 12 pases de canasta para 27 créditos de valoración, a solo dos de Devon Dotson, MVP de la jornada.

“Es un jugador que no tiene nada que demostrar, no solo por lo que veis todos, que es lo fácil, sino por todo lo que aporta en el día a día con su espíritu en el vestuario”, añade el entrenador. De nuevo héroe en el triunfo, como en la epatante victoria contra el Real Madrid, Barrueta resume en cinco palabras el impacto de Taylor: “Ha hecho lo de siempre”. El Papi sí bromea en Instagram: "My PG is better than yours (mi base es mejor que el tuyo", publica en una storie.



Las molestias de Taylor se suman al parte de lesionados del Básquet Coruña de cara al decisivo choque en Bilbao (domingo, 12.30 horas), rival directo por la permanencia con tres victorias más en la clasificación y solo cuatro partidos más por delante. En Miribilla no estará Thomas Heurtel, que ya no volverá a jugar esta temporada después de pasar por el quirófano para tratar su maltrecha rodilla izquierda.

El técnico desliza que tampoco podrá contar con Trey Thompkins, en recuperación tras sufrir un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla, también la izquierda, contra el Granada. “Vamos a ir paso a paso. Está haciendo lo máximo para llegar, pero no creo que esté para jugar", confiesa Epi, que ante el Barça tampoco pudo convocar a Gus Lima ni a Olle Lundqvist.

"A Gus le dieron un pinchazo por la mañana, pero venía de dos días sin entrenar y no ha sido suficiente. Olle tenía un dolor muy agudo que no le ha permitido hacer el cinco contra cinco. Los servicios médicos son de Euroliga y a ver si podemos recuperarnos físicamente y la victoria nos da un chute de energía para el domingo. Mientras haya ese hilo de esperanza tenemos que seguir creyendo y no desfallecer”, zanja.