Los tres bautismos del Leyma en el March Madness

La “locura de marzo” o March Madness está llegando al final de su edición 2025. Esta madrugada se dará el pistoletazo de salida a la Final Four con las semifinales y el lunes será turno para la gran final del mayor torneo de baloncesto universitario del mundo.



De él formaron parte durante sus etapas en NCAA tres jugadores de la actual plantilla del Básquet Coruña: Brandon Taylor, Trey Thompkins y Ángel Núñez. Ninguno de ellos llegó a ganar el título nacional, pero el alero dominicano no se quedó lejos, ya que consiguió llegar hasta una Final Four con los Louisville Cardinals.

Trey Thompkins solo disputó un partido en el March Madness, pero cuajó una gran actuación, mientras que Brandon Taylor jugó cinco encuentros del torneo en total durante su etapa universitaria con Utah.

La Final 4 de Núñez



Ángel Núñez completó el ciclo de cuatro años en baloncesto universitario entre 2011 y 2016, formando parte de equipos míticos y potentes de la NCAA. Para él fue llegar y besar el santo, ya que en su primera temporada (2011-12) recaló en Louisville, equipo que terminaría llegando a la Final Four nacional. Núñez no dispuso de muchos minutos durante la campaña. De hecho, no llegó a saltar a pista en todo el torneo del March Madness.

Núñez recuerda una anécdota que ocurrió durante el Elite 8, partido previo a la Final Four. “Estábamos abajo de quince puntos contra Florida y Rick Pitino (su entrenador) entró al vestuario y dijo que íbamos a ir a la Final 4 100%. Él dijo: “‘Ellos están tirando 79% desde el triple, eso no dura, vamos a ir a la Final 4’. Cuando él dijo eso, entramos, ellos empezaron a fallar todos los tiros y terminamos ganando”.



Durante las eliminatorias, Louisville dejó atrás a un número uno como Michigan State, donde jugaba Draymond Green, o a la Florida de Bradley Beal. Terminaron cayendo en semifinales frente a Kentucky, que saldría campeón con Anthony Davis, o Terrence Jones en sus filas. “La Final Four fue una locura. Recuerdo que era como un derbi y que el sitio entero estaba azul y rojo. Fue algo increíble”, recuerda el dominicano.



Núñez cambió Louisville por Gonzaga, donde debutó en un March Madness y compartió vestuario con Domantas Sabonis o Kevin Pangos.

Inmaculado Thompkins



Trey Thompkins tuvo una buena carrera universitaria, promediando 15,7 puntos y 7,8 rebotes durante sus tres temporadas en Georgia. Tras esos años, se presentó al draft NBA del 2011, donde fue escogido por Los Angeles Clippers en el puesto 37.



Thompkins tan solo disputó un partido de March Madness en su etapa en NCAA. Fue durante su última temporada y se enfrentó a la Washington de Isaiah Thomas. El ahora jugador del Leyma cuajó un gran encuentro con 24 puntos y once rebotes en 26 minutos, con una serie de tiro de once de catorce entre lanzamientos de dos y tres puntos.



“Recuerdo que me sentí como si estuviera en un escenario que era importante y en el que tenía que demostrar. Me lo pasé bien en ese partido, quería hacer todo lo posible para ganar. Es el gran baile, es por lo que todos jugamos en la universidad. Es diferente, el ambiente, los fans...”, explica.

Taylor contra los ‘cocos’



Brandon Taylor también completó sus cuatro años de baloncesto universitario. En su caso, fueron todos con el mismo equipo, los Utah Utes. Taylor fue importante desde su primera temporada y en dos de ellas consiguió llegar al torneo nacional.



En 2015, los Utes llegaron a la semifinal regional tras superar a Austin y Georgetown. Sin embargo, cayeron contra Duke en un partido ajustado (63-57), en el que el base del Básquet Coruña disputó 35 minutos y se fue hasta los 15 puntos y cinco asistencias. Ese equipo de Duke, en el que estaban jugadores como Grayson Allen, Justise Winslow o Tyus Jones, terminaría siendo el campeón de esa edición.Taylor compartía equipo con Delon Wright y Jakob Poeltl.



La temporada siguiente, la 2015-16, Utah se impuso a Fresno State con 16 puntos de Taylor, pero cayó en la siguiente eliminatoria frente a la Gonzaga de Domantas Sabonis. “Cuando piensas en baloncesto universitario, piensas en Duke. Poder jugar contra ellos fue increíble. Fue en el pabellón de los Houston Texans, que era enorme. Fue una locura, el March Madness es increíble. Formar parte de él fue una pasada”, recuerda Taylor.

Al borde del enfrentamiento

Faltó muy poco para que dos jugadores que ahora comparten vestuario en el Básquet Coruña fueran rivales sobre la pista en el torneo del March Madness de 2015. La Gonzaga de Ángel Núñez y la Utah de Brandon Taylor quedaron encajados en la misma parte del cuadro. Ambos equipos fueron ganando partidos y pasando rondas hasta el Sweet 16 o semifinal regional. Allí, Gonzaga se impuso de manera clara a UCLA por 62-74 con 12 puntos de Sabonis y 10 de Pangos. Por su parte, los Utes de Brandon Taylor estuvieron a punto de dar la sorpresa contra Duke, pero cayeron por 63-57. De haber ganado ese partido, Utah se hubiera medido a Gonzaga en la final regional o Elite 8.

Barrueta y Silins



Taylor, Thompkins y Núñez son los únicos de la plantilla del Leyma que han disputado minutos en el March Madness, pero no los únicos que jugaron en la NCAA. Yunio Barrueta formó parte durante un año de la plantilla de East Tennessee State, con quien jugó casi 12 minutos por encuentro en 25 partidos. Su promedio anotador no fue muy alto, apenas 2,4 puntos, y decidió cambiar de universidad a Barry, de la segunda división.



También jugó en NCAA el letón Karlis Silins. Tras un primer año con poca participación en Mississippi, encontró su lugar en Florida Atlantic. Con su nuevo equipo estuvo tres temporadas, las que le restaban de elegibilidad en NCAA. Su mejor año fue el último, cuando promedió 10,5 puntos, y 4,4 rebotes con un 56,9% de acierto en tiros de campo. En esa cuarta temporada mejoró casi todos sus registros estadísticos con respecto a las anteriores, para terminar su etapa universitaria con un promedio de 7,4 puntos, 3,6 rebotes y un acierto del 53,5% en los tiros.