Mella, una cuestión de corazón

“Marcar mi primer gol en el fútbol profesional con 19 añitos me hace estar muy contento. Estoy muy feliz en el Dépor, a ver qué pasa, está encaminada (la renovación)”. En estos términos se expresaba David Mella, después de su doblete con los blanquiazules ante el Albacete, sus dos primeras dianas en Segunda División.

La ampliación de contrato es algo que tanto el futbolista como el club quieren cerrar cuanto antes. Según ha podido confirmar este diario la negociación va por buen camino y hay ánimo por ambas partes de llegar a un acuerdo.



No obstante, fuentes cercanas a la misma reconocen que, de momento, siguen sin poder dar fechas de cuándo se rubricará la firma. Reiteran que el diálogo es fluido y que todos esperan que el desenlace sea el deseado y Mella siga muchos más años en el Deportivo.

Contrato hasta 2026



El primer paso que dio el Deportivo fue el de anunciar una amplicación de contrato hasta 2026. Fue el 19 de julio de 2023 cuando la entidad informaba en un comunicado de la firma del nuevo acuerdo. Asimismo, el club indicaba que comenzaba la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Imanol Idiakez y que luciría el dorsal 27.

Mella, el día de su renovación hasta 2026. Foto: RCD



Dentro de esa renovación ya ha habido cambios en su cláusula. Hasta el 30 de junio era de 4 millones. A partir del 1 de julio subió a 8. En verano de 2025 alcanzará su tope, de 10 millones. Los actuales ocho millones de euros siguen siendo una cifra no demasiado alta para un jugador que ha sido este verano campeón de Europa sub-19 y que está maravillando en su estreno en Segunda División.



Sin embargo, repasando los precedentes de la última decada no se contabilizan apenas casos de pagos de 4 o más millones de euros por un jugador sin experiencia en la categoría de plata y enrolado en un recién ascendido. El último caso fue el de Pablo Torre, que se marchó al Barcelona por 5 millones de euros, tras el ascenso del Racing de Santander.

Comunicación continua



A pesar de todo, el Dépor sabe que cada fin de semana Mella se pone más en la palestra con sus actuaciones. Asimismo, la repercusión y eco en Segunda es mayor y por ello el club quiere zanjar con premura la situación con el jugador. Las conversaciones entre ambas partes llevan meses en marcha y se intensificaron con el ascenso. Algunas de las cuestiones sobre las que versa el nuevo acuerdo son una mejora en su salario. Una cantidad que lo sitúe dentro del grupo de jugadores ‘top’ del equipo blanquiazul y acorde con la importancia que tiene en el Dépor, que aún ha ido a más en este inicio.



Este verano, además, la consecución del Europeo sub-19 lo puso aún más en el mapa futbolístico a nivel internacional. Su importancia y protagonismo en la cita continental, unido a sus notables actuaciones, con asistencias y goles, subieron aún más su caché. Pero ya entonces desde el entorno del jugador admitían que solo están centrados en el Dépor y en llegar a un acuerdo que fuese satisfactorio para ambas partes.

El ‘no’ al Brighton



Y para demostrar que no solo eran palabras sino también hechos Mella se negaba a fichar por el Brigthon, que ponía encima de la mesa el pago de su cláusula en la pasada ventana estival de fichajes.



“En el caso de David, soy muy claro. Continúa en el Depor porque él ha querido. Ha habido un club que pagaba la cláusula y David dijo que no aceptaba y que no quería salir de aquí. El Brighton pagaba su cláusula, nosotros ahí no podíamos hacer nada y es él el que dice que no se va del Deportivo. Me gusta decirlo para que no haya dudas de su fidelidad y su deseo de seguir”, reconocía el director deportivo del club, Fernando Soriano, en una comparecencia de prensa con motivo del cierre de mercado veraniego.

En esa misma rueda de prensa admitía que estaban inmersos en “un proceso de varios meses, está involucrada también la dirección general, porque cuando las negociaciones se retrasan, tiene que pasar a un órgano mayor para que sean conocedores de forma directa de la situación. Espero llegar a un acuerdo, pero no sé lo que puede tardar”.



Y esa dirección general, encabezada por Massimo Benassi, mostraba sus ganas de poder hacer oficial la continuidad de Mella. “Nosotros podemos firmar mañana”, decía en Abegondo.

Su compañero y socio, Yeremay Hernández, también apeló a la calma en sala de prensa cuando le preguntaron por cuándo llegaría la renovación de Mella.

Peke, tranquilo por él



“La gente esté tranquila, porque él es del Depor”. Pidió “tranquilidad” con este capítulo porque cree que “acabará renovando” con el Deportivo. En el caso del insular aumentó su compromiso con el club hasta 2030, en una firma muy mediática en Riazor, celebrada el pasado 18 de abril. Imanol Idiakez, que se deshace en elogios tanto con Yeremay como Mella, siempre se ha mostrado paciente con él.



Después de que se estrenase como goleador en el partido contra el Lugo el 2 septiembre de 2023, el técnico vasco llamaba a la calma. “Está en un momento de madurar, tiene 18 años, y en esa edad tienes momentos mejores, peores, altibajos... Es un chaval que tiene un futuro muy bueno, ya es presente del Dépor, pero sobre todo va a ser futuro”, comentó entonces. Apenas un año después Mella ha sido titular en las siete jornadas ligueras, acumula 581 minutos y ya ha marcado dos goles.



El curso pasado en 29 partidos, 17 de titular y 1.653 minutos de temporada regular anotó seis dianas. Desde febrero de 2024 tiene ficha con el primer equipo pero sus primeros minutos se los dio Rubén de la Barrera en la temporada 2022-23, cuando cogió las riendas de un equipo que aún no se había asegurado el playoff de ascenso.

Mella, durante su estreno con el Linares. Foto: Mónica Arcay



En su segunda etapa como técnico blanquiazul hizo debutar al de Teo el 20 de mayo de 2023, en el que disputó 20 minutos de la victoria del Dépor ante el Algeciras (4-0). Volvería a jugar en curso regular contra el Pontevedra, siendo titular en un encuentro en el que el Dépor empataría (1-1).

El siguiente curso, recién estrenada su ampliación de contrato hasta 2026, comenzaba la pretemporada de 2023 ya a las órdenes de Idiakez.



El futbolista convencía al míster vasco y tenía minutos en las cuatro primeras jornadas de liga. Marcaba ante el Lugo y en la cuarta jornada sufría una fractura de los huesos propios de la nariz en el choque a domicilio con Unionistas.

Mella celebra su tatnto marcado al Lugo el curso pasado. Foto: AEC



Un pequeño parón y contratiempo para un jugador que reaparecía dos semanas después para volver a participar en el empate con el Fuenlabrada (2-2). Un mal partido en el que los herculinos se dejaban dos puntos en el descuento. No volvió a ver puerta Mella hasta la jornada 23, cuando participó de la goleada contra la SD Logroñés (0-5). Completó su hoja de servicios el curso pasado marcando, además, sendos tantos a Lugo, Nàstic de Tarragona, Arenteiro y Real Unión. El broche de oro lo ponía el ascenso y la guinda un Mella exultante tanto en el campo como en la fan zone en la posterior celebración con una afición que lo venera.



“No pienso en otra cosa que no sea jugar en el Dépor y lo que sea un futuro con ellos y en el fútbol profesional. Que sea toda la vida así con ellos, si puede ser”, aseguraba en una entrevista a este diario el pasado mes de junio. Un deseo conjunto y compartido, el de Mella y el Deportivo. Una cuestión de corazón. l