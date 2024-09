Yeremay: "Queremos que Lucas se quede, en Primera también, hasta que no pueda correr"

Yeremay Hernández, extremo del Deportivo, está siendo una de las sensaciones en su debut en el fútbol profesional. En lo alto de las estadísticas de regates completados, el atacante canario compareció en rueda de prensa para analizar su buen inicio liguero y el dubitativo arranque del conjunto blanquiazul, con solo cuatro puntos sumados en cinco jornadas.

¿Ganas de jugar contra el Burgos tras la derrota en Córdoba?: "Estamos con muchas ganas del partido contra el Burgos. Venimos de una derrota fuera y tenemos muchas ganas de jugar en casa, con nuestra gente, y sacar los tres puntos".

¿Con qué te quedas del partido en Córdoba?: "Me quedo con las cosas buenas que hicimos. A pesar de no ser nuestro mejor partido, hicimos cosas bien. Las malas también las miramos para corregirlas y que no pasen más".

¿Piensas en la ocasión que tuviste?: "Sí. Generamos bastante sobre todo en la primera parte. Llegamos a tener dos o tres claras y no entraron. La ocasión mía que tuve, tengo que mejorar ahí. A ver si este finde tengo otra y puedo meterla".

Partido contra el Burgos: "Es un equipo de Segunda División. Rocoso, que no se pone nervioso ni en el minuto 5 ni en el 90. Son muy duros defensivamente, saben a lo que juegan y va a ser muy complicado ganarles".

Factor Riazor: "Cuando jugamos en casa, jugamos con un jugador más. Están todo el partido animando y eso se va a notar este fin de semana y nos va a ayudar".

¿El Dépor tiene menos puntos de los que merece?: "Tenemos los puntos que tenemos. Seguramente algún punto más podríamos tener, pero estos son los que tenemos y es lo que hay. Tenemos que seguir remando para sacar más puntos".

Inicio difícil tras el ascenso: "Es una categoría difícil, mucho más difícil que Primera RFEF. Y claro que es más complicado. Los equipos tienen jugadores de un nivel más alto y es más jodido ganarles, pero como dijo Lucas esto es muy largo. El año pasado empezamos de aquella manera, pero remontamos todo lo malo que veníamos haciendo y acabamos como queríamos. Hay que tener tranquilidad, estamos en una línea buena".

Aspectos con margen de mejora: "En las áreas. Atrás y adelante. Conceder menos atrás y adelante meter más goles. Tenemos tres goles solo. Tenemos que mejorar en las dos áreas".

Lucas dijo que se retiraría cuando Mella y tú no quisieseis jugar más con él: "No, no. Que se quede con nosotros. Él siempre nos dice eso de broma: 'Cuando ustedes me digan, yo me voy'. Nos dice que está esperando a que nosotros le retiremos, pero nosotros no vamos a retirar a nadie. Queremos que Lucas esté con nosotros por lo que aporta al Dépor, porque a mí y a Mella nos ayuda mucho en el día a día y porque a mí me gusta jugar con él. Y si subimos a Primera, que se quede también, hasta que no pueda correr".

Renovación de Mella: "Alguna vez sí (le hablamos de eso), medio de broma, pero la gente está tranquila porque Mella es del Dépor. Ya pudo irse y se quedó. Tarde o temprano va a renovar".

Feeling con Mario Soriano: "Me llevo muy bien con Mario, ya no solo en el campo, también fuera del campo. Tenemos una buena relación y somos amigos. Dentro del campo es un jugador que a mí me gusta jugar con él. Siempre que tengo el balón le intento buscar y si no lo tengo, intento acercarme a él, es un jugador con mucha calidad".

Jugar con Ximo en la izquierda: "Balenziaga el año pasado me ayudaba muchísimo. Hablábamos mucho durante todo el partido. Ximo es un todoterreno, defiende por tres. Defiende por mí y por Mario. Me llevo muy bien con él y dentro del campo hablamos mucho. Es un jugador que como Balen ha jugado en Primera y en Segunda, con una trayectoria muy buena, y me ayuda mucho en los entrenamientos".