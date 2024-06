David Mella: “No pienso en otra cosa que no sea toda la vida con el Depor”

Lleva en el Deportivo desde los 11 años, pero estaba destinado a vestir la blanquiazul desde la cuna. Su padre, Gonzalo Mella, jugó 23 partidos con la escuadra coruñesa —todos en Segunda División— y marcó un gol frente al Betis. David, pese a haber cumplido 19 años el pasado 25 de mayo, ya ha alcanzado los 35 encuentros oficiales, ha marcado nueve goles —siete en la Primera RFEF y dos en la Copa del Rey—, ha sido uno de los pilares del regreso al fútbol profesional y se ha erigido en uno de los nuevos ídolos de la afición. “Que los niños te pidan fotos por la calle es algo muy bonito de vivir”, confiesa el extremo de Teo.

Eres una de las figuras de un club en el que jugó tu padre.

Sí (risas). Además, cuando le metí el gol al Arenteiro en Riazor, un fisio me dijo que el último en meterle un gol al Arenteiro en Riazor fue mi padre y la verdad es que es un dato que me hizo súper feliz.

Internacional sub-19 y, tras la sobresaliente temporada que has completado, tienes todo un futuro por delante. ¿Cuál es tu techo, porque puede que el Depor se te quede pequeño algún día?

No pienso en ello. Ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea jugar en el Depor y lo que sea un futuro con ellos y en el fútbol profesional. Que sea toda la vida así con ellos, si puede ser.

Has experimentado un crecimiento espectacular, desde tu debut en mayo de 2023, cuando jugaste los dos últimos partidos de la liga regular, hasta este curso, en el que has sido clave en el ascenso.

La temporada pasada, en mayo, no me esperaba debutar para nada, la verdad, porque no estuve en ningún entrenamiento ni nada con el primer equipo en pretemporada, e incluso para mí esta temporada el rendimiento que he conseguido dar ha estado muy por encima de las expectativas que tenía. Entonces, acabo la temporada súper contento y muy orgulloso de haber estado al nivel del equipo que teníamos.

El rendimiento que he conseguido dar ha estado muy por encima de las expectativas que tenía

Yeremay y tú habéis sido una pesadilla para los laterales rivales. ¿Seguiréis siéndolo en Segunda División?

Creo que lo intentaremos porque ya dije muchas veces que veo poco fútbol (risas), entonces no sé cómo es el nivel de Segunda, pero espero que de lo más alto. Los dos intentaremos dar nuestro cien por cien para que sea otra vez como esta temporada.

¿Os vais a atrever?

Sí, eso siempre (risas).

Es que ambos habéis mostrado mucho desparpajo, pese a vuestra edad. Yeremay decía que él, miedo, ninguno. En tu caso, será parecido.

Miedo, no. Fluimos, como dijo él una vez.

Le vacilabas porque marcas más goles que él.

Y lo vacilaré al volver también.

Ese cambio en la comida fue lo que más me dio la vida este año y no puedo volver a meterme en lo que más me gusta

Dejaste muchos momentos icónicos durante la celebración del ascenso, como correr con las bengalas, el mortal, incluso te vimos con tu padre de fiesta... ¿Qué dijo tu familia?

Mi hermana me dijo que está súper contenta de verme feliz, que es lo que más le importa. Fui yo mismo, ya saben cómo soy, y lo importante es ser tú. Lo de las bengalas corriendo se la guardo a Lucas porque casi se me sube el gemelo, que era una caminata bastante guapa, pero cada uno de los jugadores fuimos nosotros mismos y eso fue espectacular.

Has dicho varias veces que con la dieta te costó cambiar tus costumbres... ¿Vas a sacarte la espina este verano comiéndote alguna hamburguesa o alguna comida que eches de menos?

Me las dejan comer los días después de partido, que son los que tenemos más libre, pero ese cambio fue lo que más me dio la vida este año y no puedo volver a meterme en lo que más me gusta, que es la comida, pero al final comer bien también está guay.