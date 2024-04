Yeremay: "Todo lo que me ha pasado es porque me lo he ganado"

Yeremay Hernández dijo, tras anunciar su amplicación de contrato y renovación en el Depor hasta 2030, que era fruto de su trabajo y que nadie le había regalado nada.

"Creo que no (me han mimado) todo lo que me ha pasado es porque me lo he ganado. Nadie ha dicho "toma y te lo regalamos" he tenido que cambiar muchas cosas, en mi vida en el fútbol, para que todas estas cosas buenas me sucedan, nadie me lo ha regalado. El trabajo siempre paga", comentó en sala de prensa.

Yeremay, dando toques al balón sobre el verde de Riazor. Foto: Mónica Arcay

Ante esta noticia tan bonita e importante para él quiso acordarse de algunas personas que habían sido importantes. "Mi familia, que me ha ayudado, lo primero, ymi representante, que ha estado siempre conmigo, apoyando mis decisiones, el que toma la decisión soy yo. Cuando no jugaba y contaba para el equipo me decía, que "joder podíamos irnos" y yo siemore decía que no y que no me iba rendir y aquí estoy", aclaró.

Yeremay, posando con la camiseta de su renovación. Foto: Mónica Arcay

"Estoy feliz de poder estar muchos más aquí, en el Deportivo. Lo dije, que quería quedarme en el Depor y ahora estoy aquí sentado confirmando lo que dije", indicó.