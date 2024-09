Fernando Soriano: “Mella sigue porque él ha querido”

El director general del Deportivo, Massimo Benassi, habló, sobre todo de cuestiones institucionales del club, aunque en lo tocante al mercado sí que quiso dejar claro, al ser preguntado por Lucas Pérez, que con él no hay ningún problema. “Tiene contrato indefinido, a partir de un número de partidos se renueva, siempre que el club esté en el fútbol profesional. Es un jugador fundamental y estará en el Dépor hasta que él quiera”, aseguró. Gasto. “No voy a decir el número, pero hemos trabajado para tener una flexibilidad y sostenibilidad económica. Siempre hemos trabajado por debajo del límite. No hemos tenido problemas en este caso, a diferencia de otros equipos con problemas de inscripciones, gracias a nuestro director financiero. Si queremos incentivar el desarrollo del fútbol femenino no creemos correcto que al primer equipo se le compute su gasto. En nuestro caso y en el del Eibar no competimos a nivel masculino en las mismas condiciones y es lo que no nos parece correcto”. Fondo CVC. “No ha habido un sí o un no. Analizamos la documentación. Es la firma de un acuerdo que hace CVC con Liga y los clubes tienen que (decidir si quieren) firmar. Debido a las obras y al mercado ha sido complicado reunirse con LaLiga. Estamos analizando todo con los abogados y el departamento legal”. Valerón de nuevo en el Deportivo. “Hablé con él hace unas semanas, tenemos una buena relación y las puertas para él siempre van a estar abiertas. Sería una gran incorporación, pero no hay nada ahora mismo”. Relaciones con el Ayuntamiento de A Coruña. “Se ha establecido un grupo de trabajo, con interlocutores, sobre temas legales y de desarrollo de proyecto. Hace unos días nos remitieron el proyecto, queremos priorizar intereses de la ciudad y del club, analizar a nivel de viabilidad enconómica y deportiva, que es lo que no queda muy claro. Si se puede jugar, dónde, cómo, todo el desarrollo de las obras y eso todavía no está claro. Tras analizar lo remitido, haremos los comentarios y sólo serán de carácter técnico, de viabilidad económica y deportiva. No hay problema. Los interlocutores se reunirán con el Concello las veces que haga falta”. Sobre ampliación del aforo. “Hay un porcentaje grande de abonados que siguen sin venir al estadio y sin liberar el asiento, no queremos hacer cálculos sobre la suma total de abonados, lista de espera y entradas que no se venden, porque no es real. Haremos un estudio de viabilidad sobre lo que está propuesto (con respecto al nuevo aforo). En Zaragoza, una ciudad que es más grande que A Coruña, se presentó un proyecto (para La Romareda) con menos asientos”.

Financiación de la obra. “No ha habido una propuesta (de financión que vaya a asumir el Dépor). Es más complejo y no queremos comprometer la sostenibilidad del club. No sabemos las condiciones, el porcentaje, para qué, cómo quedaría su uso, cuando podría usarlo el Dépor...”. Sin plazos para las obras. “Lo vamos a analizar (el proyecto del Concello) y a remitir comentarios, pero no hay plazos para las obras en Riazor”.