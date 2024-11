El impacto de Yeremay rompe la burbuja

Yeremay Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 2002) ha hecho saltar por los aires cualquier expectativa sobre su estreno en el fútbol profesional. El extremo del Deportivo acumula una cantidad ingente de estadísticas que apoyan su espectacular crecimiento y, además, su estatus también continúa en aumento gracias a una evidente progresión en la interpretación del juego. El impacto del ‘10’ en Segunda División es indudable. La afición blanquiazul disfruta cada fin de semana de su creatividad, pero su capacidad inventiva ya no solo es una realidad en la burbuja deportivista. El ascenso de categoría conlleva una mayor visibilidad que en el caso de Yeremay se está disparando.



Los videos recopilatorios de sus goles, asistencias y regates corren como la pólvora por redes sociales y ya no solo los medios de comunicación locales se hacen eco de su desarrollo. La vistosidad y plasticidad de su juego invita a ser compartido en redes, no solo por usuarios anónimos. Yeremay es uno de los protagonistas recurrentes de los tuits de la cuenta oficial de la Liga Hypermotion en ‘X’ (antes Twitter). Y no es extraño observar las respuestas de los aficionados blanquiazules tratando de hacer de menos al ‘10’, siempre en tono jocoso. La idea que subyace en estas bromas es el temor del deportivismo a su salida.



No obstante, Yeremay ha demostrado en repetidas ocasiones su compromiso por el Deportivo. Además de renovar el pasado mes de abril hasta 2030, el atacante se dirigió a la afición con un mensaje claro en el video del anuncio de la prolongación de su contrato: “El Dépor significa mucho para mí. No he devuelto todo lo que me han dado y por eso quiero seguir aquí. Estaré hasta el 2030”. Yeremay es el futbolista del Deportivo con un contrato más largo y esa apuesta, tanto del club como del jugador, también se trasladó en una subida de la cláusula de rescisión, que pasó de ser de 10 millones de euros en Primera Federación a 20 millones en Segunda División. En caso de ascenso a Primera, la cifra subiría a 30.



Yeremay crece y el Dépor crece, por lo que parece inevitable evitar el riesgo de atraer posibles pretendientes para el canario. Las cantidades de la cláusula de rescisión son suficientemente prohibitivas para una gran mayoría de clubes, aunque resultan asumibles para los equipos más potentes de Europa. En cualquier caso, la última palabra siempre será de Yeremay. Como lo fue la de Mella, que en verano dijo “no” al Brighton inglés. “Mella ha rechazado al Brighton, que pagaba su cláusula”, dijo Fernando Soriano en una rueda de prensa el pasado septiembre.



La convocatoria reciente de Yeremay por la selección española sub-21 también contribuye al crecimiento de su estatus como futbolista. El extremo entró en la lista de Santi Denia por la lesión de última hora de Alberto Moleiro, pero tuvo la oportunidad de demostrar su calidad en los dos compromisos que jugó ante Kazajistán y Malta. Todos estos condicionantes convierten a Yeremay en uno de los futbolistas más mediáticos del Dépor y, poco a poco, de Segunda.

Un gol cada dos partidos

La facilidad para ver puerta que está mostrando Yeremay en este inicio liguero es uno de los factores clave en su crecimiento y mayor visibilidad. El jugador de 21 años suma seis goles tras jugar doce encuentros en lo que va de temporada en Segunda. Protagoniza una media anotadora de una diana cada dos partidos, un registro rara vez visto en un futbolista que no es delantero.



Este promedio goleador es insostenible en el largo plazo para un jugador cuyas funciones no se centran solo en la finalización. Yeremay es más que su presencia en el área rival. A su innato uno para uno, el canario ha ido sumando recursos al juego en los últimos años. De la mano de Imanol Idiakez creció en la interpretación del juego por dentro y en la presente campaña también ha puesto de relieve otra de sus virtudes, la capacidad para conducir contragolpes.

Yeremay, ante el Racing de Santander | Foto: Quintana



No obstante, el dato actual de 0,5 goles por partido que maneja Yeremay en la 2024-25 se acerca al de algunos de los máximos goleadores de la historia del Deportivo. El coruñés Amancio Amaro marcó 69 dianas en 108 partidos, por lo que cuenta con una media de 0,63 tantos por encuentro. Bebeto posee un registro ligeramente superior (0,66) tras anotar 102 tantos en 154 partidos, mientras que Roy Makaay también supera el 0,5 de Yeremay, con un 0,53, después de marcar 97 dianas en 181 participaciones con el Dépor.



Por otro lado, la media de Yeremay en el presente curso está por encima de la de Diego Tristán, máximo goleador de la historia del club blanquiazul. El exfutbolista andaluz cuenta con un promedio de 0,43 (110 goles en 254 encuentros).



No obstante, Yeremay posee un promedio de 0,19 si se tiene en cuenta toda su trayectoria en el primer equipo (14 goles en 71 partidos). Sin ir más lejos, su compañero Lucas acumula un dato de 0,35 goles por partido tras anotar 59 tantos en 165 encuentros.

Undécimo doblete en el Dépor

Yeremay fue el jugador más destacado del Deportivo en la goleada ante el Cartagena (1-5), donde anotó el undécimo doblete en su trayectoria en el club coruñés. Es el segundo que consigue en la actual temporada en Segunda División después de los dos tantos que anotó en la visita al Albacete (2-5).



El atacante canario estrenó su cuenta de dobletes en su primera temporada en el Deportivo (2017-18). Con el Cadete A de División de Honor marcó dos dianas en las victorias por 3-0 en Abegondo ante el Val Miñor y el Racing de Ferrol.



En su etapa como juvenil logró un doblete en Liga Nacional y tres en División de Honor. Con el Juvenil B, en la 2018-19, fue el protagonista de un triunfo en casa ante el Areosa (3-1). Al curso siguiente subió al Juvenil A y marcó dos goles al Oviedo (2-1). Ya en la 2020-21, repitió doblete ante Val Miñor (2-0) y Ural (5-0), con golazo de falta incluido.

Yeremay celebra un doblete anotado con el Juvenil A al Ural en 2020 | Foto: Patricia G. Fraga



El canario también dejó su sello en este apartado en el Fabril. En la 2020-21, en la que alternó con el Juvenil A, marcó un doblete al Estradense (4-0) en la segunda fase de Tercera División. Y también marcó dos tantos al Somozas (3-0) en la 2021-22.



Su noveno doblete con el Dépor, el primero con el primer equipo antes de los dos cosechados en esta temporada, se produjo en Primera Federación en la campaña 2023-24. Fue una exhibición del canario ante el Rayo Majadahonda (0-2): penalti a lo Panenka y golazo tras una brillante acción individual.