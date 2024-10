Yeremay se despide de Imanol Idiakez: "Has sido un padre para mí"

Tras conocer la destitución de Imanol Idiakez como entrenador del Dépor en la mañana de este lunes, Yeremay Hernández ha sido el primero de los futbolistas del conjunto blanquiazul que se ha despedido públicamente del técnico.

Lo ha hecho a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter), con un emotivo mensaje que ha conmovido a la afición deportivista: "Sin tus consejos, sin la libertad que me has dado, sin tu apoyo y sin todo lo que me has enseñado no sería el jugador que soy ahora. Gracias por ayudarme a crecer como futbolista y como persona. Has sido como un padre para mí. Todo lo bueno mister!!te quiero mucho", ha escrito el canario.

Más tarde, el capitán, Lucas Pérez, también quiso tener un detalle con el técnico vasco a través de sus redes sociales, compartiendo el vídeo de despedida del club, con un "Muchas gracias", acompañado por unos corazones blanquiazules.

Pablo Martínez, otro de los capitanes, también ha tenido una cariñosa despedida desde su cuenta de X, "Me mejoraste como futbolista y sobre todo en mi manera de vivir el fútbol. Trabajar contigo fue un auténtico placer".

David Mella ha escogido su cuenta de Instagram para despedirse de Imanol, en una storie en la que comparte el vídeo de despedida del club, el jugador la acompaña con unas palabras hacia su exentrenador:

"Gracias por hacerme un mejor futbolista míster, gracias por eneñarme que soy mejor de lo que pienso. Mucha suerte allí donde vayas y donde estes, te quiero".

Iván Barbero optó por la despedida a través de las stories de instagram como David Mella, su mensaje con el vídeo de despedida de Imanol dice lo siguiente: "Gracias por todo míster y por ayudarme cuando más lo necesitaba".

El canterano del Dépor, Rubén López, también tuvo palabras de cariño y agradecimiento para el que fue su entrenador la temporada pasada, el jugador del Dépor cedido en el FC Barcelona, subió una foto abrazándose con Imanol Idiakez con las siguientes palabras: "Gracias pola oprtunidade, moita sorte míster!".