Patiño, estrella aún por brillar

El hype que produjo el fichaje de Charlie Patiño por el Deportivo fue algo que traspasó fronteras y se hizo viral. El anglicismo, común entre los millenials pero que quizá suene a chino para la generación del ‘Baby Boom’, se refiere a aquella novedad que genera una fuerte expectación.



La realidad es que con el mes de noviembre a punto de acabar el centrocampista de origen gallego solo ha disputado 64 minutos en tres partidos ligueros y fue titular en solamente uno, en la derrota ante el Levante (2-1) ¿Qué está pasando con Patiño? Todo lo que nos cuentan a DXT Campeón desde Inglaterra remite a la incomprensión y contradice su escaso impacto, de momento, en el Deportivo.



Su irrupción por la puerta grande en el fútbol inglés tuvo un impacto similar a su fichaje por el Dépor, como apunta Sam Dean, periodista de The Telegraph: “Su gol contra el Manchester United sub-23 en septiembre de 2021 fue reproducido más de un millón de veces en Twitter. Con 18 años parecía que ya había superado el techo del fútbol sub-23”.

Patiño, entrenando con el equipo. Foto: Quintana



Apodado como “El nuevo Foden” por The Sun, en su debut en 2022 con el Arsenal en la EFL Cup ante el Sunderland se convirtió en el jugador más joven en marcar en su estreno desde que lo hiciese Jon Sammels en 1963.



“Su comienzo con el Arsenal fue en 2015, cuando lo ficharon procedente del Luton Town por alrededor de 10.000 libras (algo más de 12.000 euros), cuando solo tenía 11 años. El ojeador que lo descubrió, Brian Stapleton, aseguró a Goal que era el mejor mediocentro juvenil que había visto en su vida”, explica Dean. “Sean O’Connor jefe del scouting gunner que captó a Jack Wilshere, me dijo que Charlie era el mejor jugador que jamás había cruzado las puertas de Hale End (la Academia)”, agrega el periodista de The Telegraph .

Durante un el partido contra el Levante esta temporada, el único como titular. Foto: Fernando Fernández



“Ya desde muy joven destacó por su habilidad técnica y mental”, comenta a este diario Nick Ames, periodista de The Guardian. “Es un jugador muy inteligente, que tiene los pies en el suelo y con una gran mentalidad, sostenida en la juventud de sus hombros. Una gran visión de juego, capacidad para dominar el espacio y el ‘timing’ de los partidos. Unas destrezas en las que ya sobresalía cuando era adolescente. Cuando marcó en su debut contra el Sunderland todo el mundo pensó que ese sería su desembarco definitivo en el primer equipo. Pero no tuvo una buena experiencia en la FA Cup contra el Nottingham Forest y parecía claro que iba a salir cedido. Arteta es un técnico bastante cauto a la hora de alinear jugadores jóvenes, a no ser que estos ya estén físicamente preparados. En el caso de Charlie aún no ha llegado a ese punto. El Arsenal, en un primer momento, se resistió a dejarlo ir, pero eran conscientes de que necesitaba jugar”, subraya Ames.



En verano de este año llegó la oportunidad para Patiño de volver a la tierra de sus padres y al equipo del que era fan. El Deportivo, como había hecho el Arsenal antes, adelantó a otros equipos y se hizo con sus servicios. Se trata, al fin y al cabo de un jugador al que en algún momento siguieron Barcelona, Juventus, Tottenham o Chelsea. Según Fernando Soriano llegó libre y por él el Depor no ha desembolsado ni un euro, aunque hay variables a pagar según rendimiento. Según algunos medios británicos el coste de la operación pasa del millón de euros.

Una imagen de Chrlie cuando era niño con la bufanda del Dépor



No tuvo minutos hasta la séptima jornada, salió con el partido sentenciado en la goleada ante el Albacete y contra Levante y Almería defraudó. Desde las Islas intentan entender qué pasa con Patiño y cuáles pueden ser los motivos por los que apenas está jugando. “Tuvo buenos registros globales con el Blackpool, lo que demuestra que es un jugador mentalmente rápido. Por ese motivo, el estilo de juego del fútbol español se adapta mejor a sus características técnicas y de ritmo. Me pregunto si el problema está en que actualmente en España están floreciendo jugadores jóvenes tan talentosos como él. Quizá ese sea el motivo de que no destaque tanto”, apunta Nick Ames.

Patiño, en el centro de la imagen, al final de un partido con el Dépor en Riazor. Foto: Quintana



“Sus logros no son por su físico. La visión y el control de Patiño son los atributos que lo hacen destacar, aunque no le falta presencia física. Mide alrededor de 1,80 y aún puede crecer”, dice Dean. “Creo que el Deportivo cuenta con un gran futbolista y me sorprende que no haya jugado más en una posición en la que el equipo no está tan bien cubierto”, puntualiza Ames, que estima que aún hay esperanza para Charlie.

“Una vez que se complete su adaptación, Patiño podrá mostrar mucho más en el segundo tramo de la temporada. Creo que el Dépor tiene en sus manos una estrella a largo plazo”, zanja. Un astro por brillar que, de momento, está viviendo una training season (temporada de entrenamiento)".