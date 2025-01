El Dépor declara intransferible a Yeremay

El Deportivo no negocia por Yeremay Hernández y lo ha declarado intransferible. El extremo canario, que ha causado sensación en esta primera vuelta en Segunda como máximo regateador de la categoría, está llamando la atención de clubes, entre ellos el Como 1907, que entrena Cesc Fàbregas.

Una información que adelantó el periodista Gianluca Di Marzio y que pudo confirmar este diario.

No obstante, fuentes consultadas por este periódico en Italia cercanas al caso confirman que el elevado precio de su cláusula (cercana a los 20 millones de euros) ha hecho que el club italiano no haya preguntado, de momento y tampoco se haya puesto a negociar por el internacional sub-21. Yeremay es del gusto del Como, pero no está dispuesto a desembolsar esa cantidad de dinero para hacerse con los servicios del futbolista canario, que renovó por el Dépor hasta 2030 en abril del año pasado.

Fábregas, durante un partido contra el Lecce de esta campaña. Foto: EFE



Tras 21 años el Como regresó a la primera categoría del fútbol italiano y el técnico español ha armado un equipo de fichajes de relumbrón, como Alberto Moreno o Sergi Roberto, para tratar de no pasar apuros en su regreso a la élite. De momento, el conjunto de Milán es decimosexto, con 18 puntos, a uno de los puestos y quiere reforzar su plantel de cara a la segunda vuelta para tratar de subir en la tabla.

Nada que negociar



El Deportivo, ante la posibilidad de que este u otros clubes pregunten por la joven perla blanquiazul va a remitirse únicamente a su cláusula y no está abierto a abrir ninguna negociación. La cotización de Yeremay desde su debut en el Deportivo ha subido enteros, en un primer tramo liguero en el que muchos de los jugadores de la primera plantilla han perdido valor. Yeremay incrementó su cotización en 1,9 millones desde su debut con el Dépor hasta llegar a los 2 actuales en los que está valorado. Mientras, su compañero y amigo David Mella subió 1,4 millones desde su estreno.

Mella y Yeremay, en la fiesta del ascenso a Segunda. Foto: AEC

El ‘no’ de Mella



El de Espasande fue tentado en verano por el Brighton, que estaba dispuesto a pagar para que el futbolista abandonase el Deportivo, tal y como confirmó Fernando Soriano. “Sigue en el Dépor porque él ha querido. Un club (Brigthon) pagaba la claúsula el 30 de junio y él quería seguir aquí”, comentó el director deportivo blanquiazul en el pasado 2 de septiembre.



Dos jóvenes baluartes del Deportivo, que aspira a que crezcan en el equipo y que formen parte de su futuro, pero a los que Segunda se les está empezando a quedar pequeña. El club se blinda con cláusulas altas, aunque el mayor aval es el compromiso de ambos con los colores herculinos.