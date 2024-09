Yeremay, un mago por encima de la pizarra

La primera victoria del Deportivo en el regreso a Segunda División lleva el nombre de Yeremay Hernández. El canario marcó el gol de la victoria, su primer tanto en la categoría de plata, y dio un recital de creatividad a pesar de partir desde la banda derecha, lejos del perfil izquierdo donde tan cómodo se encuentra. Aun así, el ‘10’ demostró que da igual la zona del campo en la que juegue. Es un verso libre capaz de estar por encima de la pizarra debido a su talento. “Al final, el campo es verde y el balón es redondo”, dijo el propio Yeremay, que no entiende de periodos de adaptación a una nueva categoría.



La decisión táctica de Imanol Idiakez de situar a David Mella como lateral izquierdo provocó otros cambios dentro de la estructura habitual del Dépor. Uno de ellos fue la demarcación de Yeremay, que partió desde la banda derecha en un sistema cambiante entre la fase ofensiva y la defensiva. Lo que no cambió fue el atrevimiento del extremo a pesar de estar lejos de su hábitat habitual.



“Estoy contento por Yere. Le hemos cambiado de perfil y en la derecha no se encuentra tan cómodo. Ha hecho un muy buen trabajo, me alegro por él”, declaró Idiakez tras el encuentro. El técnico elogió el partido de un Yeremay que fue la luz del Dépor en un encuentro cerrado y espeso.



Jugar por la derecha no le impidió ser la principal vía de escape del equipo coruñés desde la primera mitad. La imaginación del canario permitió al Dépor avanzar metros y acelerar las jugadas ante un Racing que logró tener controlados a Barbero, Soriano y Lucas. Eso sí, su primer gol en Segunda llegó en una de las pocas jugadas en las que pudo caer a la banda contraria.

“En la izquierda me encuentro cómodo porque me puedo meter por dentro. Fue lo que hice en el gol. Le pegué un poco raro, pero entró. Estoy muy contento por el gol”, afirmó Yere. Su golpeo no fue el más potente, pero fue lo suficientemente colocado como para batir a Jesús Ruiz. Otro logro desbloqueado para el ‘10’: “Meter mi primer gol en el fútbol profesional es algo muy bonito y sobre todo meterlo con el Dépor, que ya llevo unos años aquí. Estoy muy feliz, ojalá lleguen más”.



A partir del 1-0, Yeremay se soltó todavía más y entró en ese estado de confianza que le hace casi imparable. Rozó el segundo gol con un disparo con rosca buscando la escuadra y dejó varios detalles de calidad, escondiendo el balón a su antojo, que levantaron a la grada y también un dolor de cabeza a Moi Delgado. Ya en los compases finales fue sustituido y se llevó la ovación de la afición de Riazor.



“Estoy muy contento. En estos tres partidos hemos hecho un buen juego. Ya tocaba sacar los tres puntos. Ya tenemos ganas del siguiente”, comentó un Yeremay con nuevo look con el pelo platino. “Fue un calentón. Mella y Hugo me obligaron”, dijo con la misma sonrisa de jugón que exhibió tras marcar el gol de la primera victoria del curso del Dépor.

“Sufrir” para ganar

Los integrantes del Deportivo se sacaron peso de encima al sumar los primeros tres puntos de la temporada. En ese sentido, el central Pablo Vázquez reconoció que “hay que sufrir mucho” para cosechar victorias en Segunda.



“Aunque hicimos dos buenos partidos, no hubo recompensa. Ahora se ve el trabajo, vemos a un Dépor reconocible y tuvimos la recompensa del resultado. Nos damos cuenta de que hay que sufrir mucho”, comentó el central, que tuvo que jugar gran parte del choque con un vendaje y un gorro de piscina en la cabeza tras un choque con un Aitor Buñuel que salió peor parado: “Yo estoy bien, pero Aitor no. Fue fortuito, pero me han dicho que se llevó un buen golpe. Lo siento”.



El defensa indicó que “en el cómputo general el Dépor fue mejor”, aunque tras el gol lamentó que el equipo se echó “atrás”, una sensación que también compartió Imanol Idiakez. Además, el técnico destacó que el partido fue “igualado” y bajo el guion previsto: “Fue como esperábamos. El Racing es un equipo muy trabajado. En la primera parte estuvimos por encima. Tras el gol, quisimos guardar. Me hubiese gustado que hubiésemos jugado un poquito más, pero estoy contento. Abrir el casillero de puntos siempre es difícil. Cuanto antes lo hiciéramos, mejor”.



Por su parte, Pablo Vázquez recalcó la importancia de “mantener un equilibrio sobre todo anímico” a lo largo del curso. “Va a ser la clave. El club ha mantenido una base parecida a la del año pasado. Ha venido gente de calidad y no tendrán problemas de acoplarse, somos una familia”, apuntó.

El cierre del mercado

Idiakez también aprovechó la rueda de prensa para valorar el cierre de mercado del Dépor, que incorporó en los últimos días a varios futbolistas, entre ellos un Bouldini que hizo su debut al sustituir a Barbero en la segunda mitad.



“Esto del mercado no le gusta a ningún entrenador. Llegan jugadores con la competición en marcha y no los puedes poner porque hay que ganar partidos. Bouldini ha estado bien, vimos lo que nos puede dar. Con Barbero tenemos dos delanteros de referencia de buen nivel”, aseguró el preparador donostiarra.

Asimismo, Idiakez analizó la llegada de Cristian Herrera como agente libre y también la incorporación de Juan Gauto. “Cristian es un jugador muy experimentado, tiene buenos números en Segunda y arriba nos va a dar recursos, igual que Gauto, que es otro perfil, más joven, más de jugar por fuera”, comentó Idiakez, quien echó balones fuera sobre rumores en redes sociales de más incorporaciones: “No leo Twitter, intento cuidar mi salud mental”.