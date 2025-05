Gauto apura sus opciones de reaparecer dos meses después

La competencia sube en el volante derecho con el alta confirmada este martes de Juan Gauto y la inclusión en la disciplina del primer equipo de Adrián Guerrero. El argentino quiere dejar atrás más de dos meses en el dique seco, tras su lesión en el recto femoral de su pierna derecha, con afectación al tendón central y acabar el curso compitiendo. Intereses que chocan con los del canterano, que este jueves se pasó por sala de prensa y que reconoció que su sueño era debutar con el primer equipo blanquiazul.



Aunque el Deportivo no ofrecerá la lista de elegidos hasta el domingo, día de partido, presumiblemente ambos estarán en la convocatoria de cara al encuentro contra el Zaragoza en La Romareda. Uno de ellos, además, tiene opciones de ubicarse en ese carril diestro que ahora está en posesión de Diego Gómez.





La última vez que ambos coincidieron en una lista fue el 17 de noviembre, en el partido a domicilio ante el Almería. Ese día el Deportivo llegó mermado a los Juegos Mediterráneos, con hasta seis bajas (Lucas, Mella, Mfulu, Ximo y José Ángel), además de Yeremay, con la selección y Óscar Gilsanz citó hasta a cinco fabrilistas: Kevin, Samu, Alejandro Alfaro, Pablo García y Adrián Guerrero.



En ese encuentro, no obstante, el elegido como extremo diestro fue Juan Guato, que disputó además su primer partido como titular de la campaña. Un encuentro en el que jugó poco más de una hora de juego y que se saldó con derrota para los herculinos (2-1).



“Hay que estar fuerte, sacar el corazón que tiene de uno chico, de las cosas malas que pasó de pequeño y afrontar las cosas, sabiendo que tarde o temprano las cosas van a llegar”, decía el argentino después de su debut. Desde entonces solo en dos ocasiones más fue titular.



Salió de inicio en el encuentro copero ante el Ourense CF, eliminatoria en la que el Dépor cayó eliminado.

La última vez que fue de la partida fue el 2 de febrero, en el triunfo por la mínima ante el Eibar (0-1), en la jornada 25. Después fue suplente y gozó de participación de forma consecutiva en el triunfo contra el Almería (3-1), en la derrota ante el Eldense (2-0) y en las tablas frente al Huesca (0-0), el 23 de febrero.



Después de ese partido no entró en la convocatoria ante el Oviedo y el 7 de marzo el Dépor anunció que había sufrido una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha, con afectación al tendón central. Una dolencia que, curiosamente, también padecen en esa musculatura Barcia y Mella, ambos todavía sin el alta médica.



Un total de 22 minutos ha jugado Juan Gauto que dio el salto desde el FC Basel suizo, llegando como cedido al club blanquiazul, pero que no ha acabado de tener continuidad. Del otro lado el hambre de Adrián Guerrero, que después de 11 años como canterano y de dar el salto, en edad juvenil, al Fabril quiere ponerle la guinda al curso debutando con el Dépor.