Gilsanz: "Si yo tuviera que valorar a un futbolista, no lo haría por dos partidos al final si lo llevo viendo todo el año"

Óscar Gilsanz continúa sin dar pistas sobre su continuidad al frente del Deportivo y se centra en preparar de la mejor manera los dos últimos partidos de la temporada. El técnico vuelve a reivindicar su papel de 'hombre de club'

Malos resultados ahora: Después de ganar al Cádiz, fue lo de Santander. Hicimos una buena primera parte a pesar del resultado. Perdemos el partido, le ganamos en Albacete y sí que es cierto que en Gijón y ante el Granada no estuvimos bien. Creo que en el equipo los jugadores son conscientes de que cada partido hay que competir. Es cierto que la carga emocional que supone una temporada como esta, con muchas cosas que pasaron, con muchos momentos donde la clasificación nos ponía en cierto compromiso para estar en los puestos más peligrosos… consigues el primer objetivo, quieres seguir compitiendo, pero vemos a lo largo de la temporada y la categoría ejemplos muy similares. El Cádiz, el Albacete… pierdes un partido y siempre se achaca a esa relajación que no es tal. La realidad es que llegamos a una salvación matemática con cuatro jornadas de margen, con espacio para seguir ganando, pero que no fuimos capaces. Ahora que jugamos contra el Zaragoza, si recordamos el partido de ida, fueron mejores que nosotros. Nos superaron aunque empatamos. Y ellos venían peleando por seguir arriba y nosotros tratábamos de encadenar resultados para salir de abajo. Y ahora casi al final de temporada es una situación muy diferente. Esto dentro se valora mucho, sobre todo en lo que hicimos en ese tramo. Si me perjudica o no… nunca veo las cosas desde el punto de vista personal para mí. Estoy satisfecho con lo que hizo el equipo, con lo que hicimos desde que llegamos a finales de octubre. Hubo muchas dificultades, momentos complicados y el equipo siempre dio la cara. Tratamos de seguir siendo competitivos, pero lo que pase… los resultados al final condicionan muchas cosas. Pero no creo que se vaya a condicionar un trabajo por dos resultados de final de temporada, aunque yo creo que es muy importante acabar con una situación de crecimiento continuo. Si yo tuviera que tomar una decisión sobre un futbolista, no lo valoraría por dos partidos si lo llevo viendo todo el año.

Canteranos: La verdad es que nada más terminar el Fabril, teníamos claro que dos tres o cuatro futbolistas podrían entrenar con nosotros y tratar de ayudarnos. Es muy posible que entren en la lista varios futbolistas que están entrenando porque nos van a aportar esta energía e ilusión para estos días. Pueden tener opciones.



Nombres propios: Decidido hasta el final del entrenamiento no, porque también pueden pasar cosas. Pero entre los que han estado con nosotros estos días.



Eddahchouri: En un primer momento después del susto, casi no tenía nada de gravedad, pero está dolorido, tiene magulladuras que le han imposibilitado entrenar y es difícil que pueda estar. Sin tener nada grave, tiene dolor.



Mario Soriano: El otro día en el descanso estaba con molestias en la cadera y no podía seguir. En el inicio de la semana estuvo con las cargas controladas para no castigar esa zona, pero ayer entrenó con normalidad y más allá de que es uno de los que lleva más minutos y se nota, creo que está bien y además de Mario, hubo varios con molestias, pero al final prácticamente todos están con ganas y a disposición para querer viajar. Eso habla bien del compromiso del equipo para este momento.



Juez descenso ascenso: Lo llevo diciendo varias semanas. Estamos jugando en estas últimas jornadas, desde que ganamos a Albacete, contra equipos que tienen marcado ese partido contra nosotros… con recibimiento al Sporting, el otro día Granada con cambio de entrenador… esta semana los medios de Zaragoza hablaban de partido del siglo por esa opción de certificar salvación… y la semana que viene ele Elche que se puede jugar el ascenso. El calendario nos pone en esta situación e independientemente de ser jueces o no, queremos competir siempre. Llevo diciendo varias semanas que no entiendo el fútbol sin competir, disputar un partido sin esa sensación de que lo único importante es pelear por los puntos en juego. Lo más importante, por el trabajo diario, cada vez que los jugadores ponen esta camiseta no hay duda de su compromiso, pero también por respeto a la competición.



Cierre de La Romareda: Le da una carga emocional sobre todo al aficionado local. Para nosotros también, estar en ese escenario en su último partido quedará para siempre. Pero lo importante es el Zaragoza. Desde la llegada de Gabi es un equipo que intenta competir, ser ganador de duelos, arriesgar lo menos posible en inicio para ser un equipo agresivo en la última zona, llegada por fuera para buscar centro al área, buen trabajo de balón parado… es un equipo que se está aferrando a esos partidos, salvando sobre todo en casa ganando un porcentaje importante de puntos. Aferrando esa capacidad para competir que le imprime Gabi. Hay que saber qué partido vamos a disputar en esas situaciones, ser contundentes en el área y saber que habrá un ritmo alto de partido.



Yeremay: No le afecta a él, no lo veo afectado, simplemente lo que estamos haciendo con él desde Gijón es intentar controlar las cargas porque también lleva muchos minutos y tratar de sacar de él el mejor rendimiento, como hicimos antes. Pero van 40 partidos y hay que tenerlo en cuenta. Todo lo externo, ni lo veo a él afectado ni me influye a mí. Ningún tipo de comunicación tenemos, por lo menos yo (por parte de la RFEF)



Copa de Campeones, cambio de orden: Esas cosas de calendario deben estar claras desde un principio. Para evitar suspicacias más que nada. Si decides hacer semi un día y otra, otro día, debería estar claro para evitar este tipo de cosas. Cuando jugamos nosotros fue en el mismo día y era la misma recuperación para todos. Sus motivos tendrán, pero debería saberse de antes y evitar suspicacias.



Continuidad: No tenemos objetivo en juego… es relativo. No es lo mismo quedar novenos que decimoterceros. No me gusta hablar de mí, cuando haya novedades se dirán. No me gusta valorar situaciones personales, porque siempre lo he dicho, hay cosas más importantes y lo que tenga que pasar, pasará.



Planificando pretemporada: Tenemos todavía cosas importantes por las que pelear en estos partidos. Creo que si estoy reclamando y poniendo el foco y la atención en competir, porque no entendemos otra manera, no sería igual de creíble si estuviera pensando en la temporada que viene. Como ya dije, las decisiones que se toman son para competir en las mejores condiciones.



Candidatos, molesta, inquieta: Es fútbol profesional. El club tiene que trabajar, no se puede parar. No me molesta absolutamente nada. Es lo normal.



Sensación: Yo llegué aquí hace 7 meses diciendo que son una persona de club y venía ayudar. Sigo siendo una persona de club y la decisión que sea la que sea. Lo único que tenga que hacer es trabajar y ganar partidos. Y una cosa más importante aún, que la gente se identifique con la manera de trabajar y de competir que tiene el equipo".