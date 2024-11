Juan Gauto: "Tengo que sacar el corazón de chico y pensar que tarde o temprano las cosas van a llegar"

El extremo argentino Juan Gauto compareció en sala de prensa, tras su primera titularidad con el Deportivo, el fin de semana pasado ante el Almería.

Sensaciones: Muy feliz de volver a jugar y a sumar.Me encontré bien. Podía haber acabado alguna jugada mucho mejor, pero para eso trabajo durante la semana. Estaba entrenando para que este momento llegase. La pena fue (que jugase) porque nuestros compañeros estaban lesionados. Espero que estén de vuelta lo mas rápido posible. Los que no estamos entrando mucho tenemos que entrenar para ayudar al equipo.

Sobre Mella y Yeremay: En el día a día estamos trabajando y ojalá que estén. Son jugadores clave y piezas importantes en el equipo. Si no (están) los que no juegan mucho están preparados y entrenando todos los días al cien por cien.

Sobre el duelo ante el Sporting de Gijón de este fin de semana: El otro día en Almería fue un partido muy difícil y este tenemos que tratar de que la gente esté con nosotros, nos ayude y apoye para sacar este partido adelante y sumar de tres para seguir escalando (en la tabla).

Cambio entrenador: Es complicado a veces este tipo de cambios. El equipo está bien y estamos preparados y todos juntos para tratar de seguir adelante y avanzar en la tabla.

Su aportación: Desde el lugar donde me toque voy a sumar y tratar de ayudar y acompañar a mis compañeros. Tratamos de ser un grupo y un equipo. Se empieza desde fuera alentando y ayudando.

Motivación cuando no se juega: Es complicado, solo hablo de mi situación. En Suiza también pasé un año difícil, lejos de mi familia. También me pasa aquí, pero aquí la gente es más abierta. La gente del club está más atenta, el psicológo... Me ayudan a estar bien y a no caer. Hay que estar fuerte, sacar el corazón que tiene de uno chico, de las cosas malas que pasó de pequeño y afrontar las cosas, sabiendo que tarde o temprano las cosas van a llegar.

Más de trabajar y menos de hablar: Tal vez hablo poco, trato de trabajar y demostrarlo. Trato de entrenar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Luego las decisiones de ello (si juega o no) no me meto en eso y si me toca trataré de hacerlo de la mejor manera.

¿Qué le falta para jugar más?: No me fijo bien en eso, pero quizá en terminar más las jugadas, en ser más efectivo en las estadísticas. Trabajo y entreno para estar, luego hay decisiones que no son mías.

Sobre el Sporting: Conozco al equipo, hay en él un excompañero (Dubasin) que tuve en el Basilea, estuve hablando un poco con él. Es un equipo con jugadores complicados.

Apoyo de la afición: Es un partido muy importante, necesitamos que la gente vaya y nos apoye. Será un duelo complicado, ellos están bien pero vamos a tratar de seguir y subir en la clasificación.

¿Hay presión por ganar en casa?: En Argentina era hincha del club donde yo jugaba. Aquí se ve y se siente que la gente va (a Riazor), sea el horario que sea y llenan el campo. Es una sensación hermosa. Ayudan, son muy fanáticos, nos da un cachetazo para reaccionar. No hay nada que decirles, ellos alientan todos los días, viajan, nos siguen y hacen todo lo posible para estar en la día a día. Los necesitamos y ojalá sacar los tres puntos el domingo.

Sobre su continuidad o no en el Dépor: Estoy trabajando en el día a día. Me toca estar con el equipo desde el lugar en el que me toque. Lo que espero es disfrutar del momento, hacer las cosas y en algún momento hablaré y pensaré sobre mi situación.