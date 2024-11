Charlie Patiño: "Mi sueño es ascender a Primera con el Deportivo"

Aunque de momento no ha explotado en el Deportivo, el medio inglés Charlie Patiño sigue siendo uno de los futbolistas más mediáticos de los que integran el plantel 24-25.

En una pieza documental titulada "La Coruña vive per il Depor: 'Vita lenta' e sentimento", el joven futbolista nacido en Watford pone de manifiesto su sueño actual en las filas del cuadro coruñés.

"Mi sueño es el ascenso a Primera con el Deportivo, me gustaría jugar el mayor número de partidos posible, ayudar al equipo con goles y asistencias. Para el club es muy importante y continuaremos trabajando duro en el día a día para lograrlo", relata el jugador.

Acerca del protagonismo del capitán Lucas Pérez, Patiño expresa su satisfacción por poder aprender al lado del carismático delantero de Monelos. "Lucas Pérez es una figura fundamental en el vestuario, es muy divertido. Es el capitán y es un ejemplo tanto dentro como fuera del campo. En el entrenamiento se puede apreciar su calidad, me encanta jugar al lado suyo porque posee una gran calidad y velocidad, además de creatividad".

Después de haberse formado como profesional en las filas del Arsenal, el legado familiar le ha guiado hasta un nuievo desafío como es el Deportivo. "Mi padre y mi abuelo han vivido aquí, me han dicho que A Coruña es una bella ciudad y me han hablado mucho del club, que tiene una historia increíble. La familia me apoya muchísimo. Cuando estaba en Inglaterra hacían viajes para verme en cada partido. Siempre me han respaldado y siempre estaré agradecido por ello. De pequeño tenía camisetas del Deportivo e iba a ver partidos a Riazor, me gustaba mucho el club", finalizó.

Hasta el momento la adaptación de Patiño al Deportivo en Segunda División no está siendo sencillo, y es que el mediocampista no entró con asiduidad en los planes del destituido Imanol Idiakez ni de su sucesor interino, Óscar Gilsanz.

No en vano, el británico apenas tomó parte en dos encuentros (fue titular en la visita al Levante), con 53 minutos de juego en las trece primeras jornadas de Liga.