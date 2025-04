Escudero regresa tres meses después: "Es difícil ver la luz cuando te vuelves a lesionar de lo mismo"

Sergio Escudero vuelve a ver la luz tras la "oscuridad". Después de tres meses apartado de la competición por la operación en su codo izquierdo para solucionar unos problemas que empezaron con la luxación que sufrió en verano y que le limitaron "sobre todo mentalmente", el vallisoletano ya tiene el alta médica.

Esta semana se incorpora a los entrenamientos con total normalidad y serán las sensaciones en los duelos las que digan cuándo podrá volver a vestirse la camiseta del Dépor. Algo que él confía en hacer en alguno de los cinco partidos que quedan para "ayudar al equipo también dentro del campo" en este tramo final de temporada.

Sensaciones: "La verdad es que estoy muy feliz y contento porque han sido momentos duros. El volver a pasar por lo mismo... Todo es una enseñanza. Lo he afrontado de la mejor manera posible. Trabajando duro y con muchas ganas de volver".

Semanas anteriores malas: "Me recuperé de lo del verano, pero las sensaciones no eran buenas. El brazo no me respondía bien a la hora de agarrar y chocar. Cuando el brazo no te deja competir a un nivel... te llegas a frustrar. En los entrenamientos, en vez de disfrutar, que es lo que intentamos hacer en el día a día, estaba sufriendo. Por eso tomamos la decisión de operar y ahora estoy muy contento porque me encuentro muy bien".

Físicamente: "Me encuentro muy bien. He estado entrenando con el equipo, haciendo muchas cosas con los compañeros. Lo único que no podía hacer era tener contacto hasta que no me diesen el alta. Esta semana empezaremos con eso y a ver qué tal va. Pero físicamente me encuentro bien y espero ayudar cuanto antes. Seguro que muy pronto podré ayudar".

Dos parones de seis meses en total. ¿Pensó en dejarlo?: "No he pensado en dejarlo, porque yo aquí vine con muchísima ilusión. Cuando me pasó... es difícil afrontar de nuevo una lesión de lo mismo. Todo el mundo dice: 'es un brazo, ¿qué tiene que ver para jugar al fútbol?'. Pero es que participa en muchas acciones de juego. Es verdad que lo pasé muy mal, pero la decisión de operarme fue por eso. Quería ayudar al máximo a mis compañeros y como estaba no lo podía hacer. Ha sido una buena decisión porque ahora me encuentro igual que la primera vez".

Una versión 'limitada' de Escudero en sus partidos en el Dépor: "Era un factor casi mental, de verte con el dolor continuamente. Pero aún con ese dolor, yo intento darlo todo cada vez que salgo al campo. Espero que todavía salga una mejor versión que la que se ha visto".

La espina clavada de no haber podido rendir de verdad: "Obviamente. Vine muy ilusionado y por esta lesión hubo ese parón. Yo intento ayudar al máximo tanto dentro como fuera del campo. Todos estos meses he estado ayudando fuera, pero lo que ahora quiero es, cuando me acabe de recuperar totalmente, ayudar también dentro. Creo que puedo darle otras cosas al equipo".

¿Minipretemporada de cinco partidos?: "Minipretemporada he estado haciendo durante estos tres meses. No he dejado de trabajar ni un día porque de eso se trataba, de que cuando volviese al grupo pudiese estar lo mejor posible. Ahora será el período de adaptación de probar el tema de choques, caídas... Pero espero ayudar al equipo en estas últimas jornadas que quedan también dentro del campo".

El aspecto mental: "Quiero dar las gracias a mis compañeros por el apoyo, al igual que a los servicios médicos y al resto del club. El trabajo con el psicólogo es fundamental. Joaquín me ha ayudado mucho, pero es que yo llevo mucho tiempo trabajando con una persona que me ayuda. Es clave porque en esos momentos que hay oscuridad tienes que ver siempre una pizca de luz. Y más haciendo lo que nos gusta".

Temporada: "El equipo ha tenido una racha formidable. Somos un equipo muy competitivo al que es difícil ganar. Ha habido partidos mejores y peores, pero la línea del equipo ha sido buena. Debemos apretar lo que queda para quedar lo más arriba posible".

La temporada que viene: "Debemos acabar esta temporada lo más arriba posible porque será lo mejor para jugadores, club y afición. De cara al año que viene sería irreal poner miras porque queda mucho por delante. Esta temporada era muy importante el quedarse en Segunda para seguir dándole forma a este proyecto porque se están haciendo las cosas muy bien".