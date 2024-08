Charlie Patiño firma hasta 2028 por el Dépor y cumple el "sueño" de su familia

El Deportivo ha hecho oficial el fichaje de Charlie Patiño (Watford, 2003) para las próximas cuatro temporadas, hasta 2028. El centrocampista inglés de origen coruñés, que aterrizó ayer en Santiago de Compostela, firma por el club herculino después de un acuerdo de traspaso condicionado a distintas variables entre el Dépor y el Arsenal, que se guarda un porcentaje de una futura venta.

La entidad herculina ha anunciado la incorporación de Charlie Patiño con un emotivo vídeo narrado por su padre Julio Patiño, londinense con raíces coruñesas. "Mi pasión por el Dépor existe desde que tengo uso de razón. Mis padres me transmitieron con ilusión su sentimiento por el equipo de nuestra ciudad, el mismo que te he transmitido a ti", afirma Julio Patiño en el inicio del vídeo.

"Charlie, has trabajado con una dedicación y esfuerzo incansables para llegar a este momento y hoy has hecho realidad un sueño que ha sido parte de nuestra familia. Solo queda que disfrutes cada instante y vivas esta experiencia al máximo. Muy pronto pisarás Riazor defendiendo los colores que llevamos en la sangre", añade el padre de Charlie en el vídeo difundido por el Deportivo, que finaliza así: "Desde a bancada estareiche animando co corazón cheo de orgullo, fillo. Agora poderás axudar a escribir esta nova historia do Dépor".

El joven mediocampista de 20 años ha jugado las últimas dos temporadas cedido en el Blackpool y en el Swansea City, de la segunda división de Inglaterra, categoría en la que ha disputado 67 partidos en los que ha marcado cinco goles y ha repartido ocho asistencias.

El Deportivo destacó en el comunicado del fichaje el factor clave que supuso la vinculación emocional de Patiño con el Deportivo. "Reconocido deportivista desde hace años, la predisposición y las ganas de Charlie Patiño de fichar por el Deportivo han resultado claves para que nuestro Club haya podido incorporar a uno de los futbolistas más talentosos y prometedores del fútbol inglés".