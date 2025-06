Raúl Alcaina y Davo se juegan sus opciones ante el Nàstic de Tarragona

El Real Murcia se la juega esta noche a las 20.30 horas en el Enrique Roca ante el Nàstic de Tarragona, en el duelo de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda.



Los de Fran Fernández empataron en la ida en el Nou Estadi (1-1) y les valen dos de los tres resultados posibles. La victoria les mete en la final para luchar por regresar a Segunda, pero también el empate. Y es que, a la conclusión de una hipotética prórroga, en caso de tablas subiría el Murcia debido a su mejor clasificación liguera.



A un posible ascenso del Murcia está muy atento el Deportivo, ya que cuenta actualmente con dos cedidos en las filas murcianas: Raúl Alcaina y Davo. En el caso de que el Murcia suba a Segunda tendrá que ejecutar sendas opciones obligatorias de compra.



En el choque de ida en el Nou Estadi ambos jugadores tuvieron minutos saliendo desde el banquillo. Pedro Benito adelantó al Murcia en el 39 de la contienda, pero igualó las fuerzas por parte del cuadro tarraconense Pablo Fernández, poniendo las tablas en el minuto 75. Pero, antes de poder mirar hacia ese futuro la escuadra de Fran Fernández tendrá que vencer a un Nàstic que cuenta en el banquillo con otro ex del Dépor, Luis César Sampedro.

Centrados en vencer



Fran Fernández, aseguró que su equipo “va a salir a ganar. No pensamos en otra cosa que no sea ganar durante los 95 o 100 minutos que dure el partido. Creo que va a ser un partido diferente al que vimos allí, probablemente ellos busquen cosas nuevas, es probable que nos jueguen más a los espacios y ataquen de una forma más directa, porque tienen que asumir el riesgo, y nosotros no vamos a salir a especular con ningún resultado, tenemos que estar preparados y salir a ganar”, declaró.

Mientras el míster trata de mantener la cabeza fría de los jugadores, la afición murciana comenzará la previa tres horas antes del inicio del partido. El Nàstic si quiere acceder a la final deberá romper la maldición a domicilio que le acompaña desde el 1 de febrero, cuando logró su última victoria como visitante, ante el Celta Fortuna. “Es una final. El vestuario lo sabe. Hay incertidumbre, ilusión, responsabilidad... Todos estamos comprometidos con la causa”, comentó en la previa Luis César Sampedro.