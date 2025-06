Álex Alfaro se despide del Dépor tras "dos temporadas increíbles"

El mediocentro Alejandro Alfaro, que militaba en el Fabril, se despidió este vienres en sus redes sociales del Deportivo y su futuro apunta al Torreense que milita en la Segunda portuguesa, según adelanta Record.

"Después de dos temporadas increíbles y en las que he sido muy feliz, ha llegado el momento de despedirme del Deportivo de la Coruña. Me gustaría dar las gracias al club por confiar en mí y darme la oportunidad de jugar en el Dépor, uno de los equipos más grandes de España", comentó el alicantino, que llegó a debutar con el primer equipo en noviembre de 2024, en un choque contra el Sporting de Gijón (1-1).

En su carta no quiso olvidarse de la plantilla y del cuerpo técnico: "También quiero agradecer a todos mis compañeros, entrenadores y trabajadores del club por haberme ayudado durante todo este tiempo juntos. He aprendido muchísimo de cada uno de vosotros y me voy con amistades que sé que durarán para siempre", comentó en la misiva.

También de acordó de la hinchada blanquiazul: "Agradezco también a todos los aficionados del Dépor, que sois el verdadero motor de este club. Gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido, es increíble la pasión que transmitís y como nos la hacéis sentir desde el primer día. Sois únicos".

Además, Alfaro aseguró que había dado su máximo: "Me voy con la conciencia tranquila de haber dado lo mejor de mí cada vez que me he puesto esta camiseta, y feliz por el camino tan bonito que he vivido en este club. Os deseo lo mejor de corazón, y ojalá nuestros caminos se vuelvan a cruzar.

¡Gracias y forza Dépor!"