La decisión que frenó el último salto de Lucas Noubi en Bélgica

El Deportivo está cerca de cerrar su primera incorporación para el proyecto de la temporada 2025-26. Como podía esperarse, la dirección deportiva pondrá las primeras piedras en una de las posiciones más necesitadas como es la de central. Después de las marchas de Jaime y Pablo Martínez, a lo que hay que sumar la invitación para salir a Pablo Vázquez, la inversión de recursos en reformar el eje de la zaga apunta a ser importante. Y si nada se tuerce, el primer compañero de Dani Barcia para el próximo curso será Lucas Noubi.



El jovencísimo central belga, cumplió en enero 20 años, ya estuvo en el palco de Riazor el pasado domingo para presenciar la goleada sufrida por el conjunto blanquiazul ante el Elche en el duelo que ponía el broche a curso. Tras finalizar su contrato en el Standard de Lieja, Noubi ha decidido que es el momento de probar suerte fuera de su país después, además, de una campaña convulsa en la que la apuesta por sí mismo le ha costado pasar un año duro y cerca del ostracismo.



Porque el prometedor futbolista que Fernando Soriano ha elegido para iniciar la reconstrucción de su línea de cobertura llevaba una progresión meteórica. Debutó en la máxima categoría de Bélgica con 17 años con el propio Standard y se fue curtiendo entre el primer equipo y el filial, al tiempo que era un fijo en las categorías inferiores de la selección, con la que se enfrentó a la España de David Mella en la fase de clasificación para el Europeo sub-17.



El curso 2023-24 subió otro escalón. Poco a poco, como suele suceder con estos talentos jóvenes, sobre todo cuando se trata de posiciones defensivas, Noubi se fue ganando el puesto hasta convertirse en un fijo en la segunda mitad de temporada para un total de 22 encuentros entre la liga regular y el playoff.

Señalado

Todo cambió el pasado verano. En la que apuntaba a ser el curso de su salto definitivo, el central fue señalado ya durante la pretemporada por Ivan Leko, que había llegado en enero al banquillo. El técnico croata, que durante su etapa como jugador tuvo un paso por el fútbol español en las filas del Málaga, lo criticó duramente después de un amistoso ante el Norwich, pasándole facturas no solo por los errores puntuales de ese momento, sino sacando lo que a su entender habían sido problemas de concentración durante los meses anteriores en los que confió en él para el centro de la defensa.



Casualidad, o no, estas declaraciones llegaron poco después de conocerse que Lucas Noubi había rechazado la oferta de renovación del Standard de Lieja. La vinculación entre ambos terminaba en junio de 2025 y el club pretendía atar a largo plazo a su joven promesa. El futbolista no lo aceptó y aunque en un principio parecía que cambiaría de destino ya en verano, la falta de ofertas satisfactorias y los problemas de lesiones en la posición cambiaron el desenlace a pesar de saber que apenas iba a poder contar con minutos. El ruido a su alrededor no se detuvo en el mercado de invierno, donde volvió a despertar el interés de varios clubes de la segunda belga y también de varios equipos extranjeros que lo veían como una gran oportunidad de mercado.

Sin resignarse

“Le pedí al club si podía ir a buscar algo de ritmo con el equipo reserva. Es bueno volver a jugar, incluso dos divisiones por debajo”, apuntaba Lucas Noubi a medios belgas a finales del pasado mes de noviembre, cuando decidió dar un paso atrás para incorporarse al equipo sub-23 del Standard y recuperar sensaciones en la tercera categoría. Y es que su último partido había sido en septiembre y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Jugó dos encuentros en las ocho primeras jornadas, su equipo no encajó gol en ninguno de ellos, y luego desapareció por completo de los planes de Leko, incluso en los partidos de Copa. Así, este curso lo ha terminado con 15 encuentros en el filial, con el que apareció por última vez el 15 de mayo. En todo caso, no ha dejado de ser considerado como un talento digno de acudir a la selección, ahora ya la sub-21, con la que participó en dos amistosos ante los combinados de Andorra y Suecia durante el mes de marzo.



Ahora, el defensor tratará de empezar de cero en un nuevo club y un nuevo fútbol que le permita volver a mostrar todo el potencial que anticipaba en sus inicios, con el aliciente de demostrar que todas las carencias que se le achacaron durante el último curso no estaban justificadas.