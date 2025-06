La Cultural Leonesa se despide de Luis Chacón con honores tras una temporada inolvidable

La Cultural y Deportiva Leonesa ha puesto punto final a la cesión de Luis Chacón, jugador del Deportivo, agradeciendo públicamente su entrega y protagonismo durante una temporada que quedará para el recuerdo en el Reino de León.

El atacante de Pontedeume, de 25 años, ha sido una de las piezas clave del ascenso del conjunto leonés a Segunda División. Ha disputado 35 partidos de liga, en los que ha contribuido con 12 goles y 5 asistencias, dejando su huella en momentos decisivos. Su nombre ya está escrito con letras de oro en la historia reciente del club: fue el autor del tanto del ascenso frente al Andorra en la última jornada del campeonato.