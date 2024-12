La polémica del VAR, ¿héroe o villano en el Cádiz-Dépor?

El Deportivo va a recurrir la segunda cartulina amarilla que vio David Mella en el partido contra el Cádiz al entender que no existió contacto en esa acción.

La expulsión le hace perderse el partido del próximo sábado ante el Zaragoza en Riazor y para evitar eso el club presentará en primer término alegaciones al acta antes de que Competición se pronuncie.

En el acta el colegiado justifica la cartulina al “derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa de un balón”. El uso de ese término “temerario” no es casual y puede dificultar y mucho que el recurso de los blanquiazules prospere.

En el caso de que Competición no le dé la razón al Dépor desde el club no descartan continuar con los recursos ante Apelación e incluso ir a instancias superiores.

"En la jugada de Mella, en el campo parece cartulina clara,va al suelo en ataque, con fuerza pero sí que me sorprende que el Dépor vaya a recurrir porque dice que no hay contacto. Si no lo hay, no sería cartulina, pero son jugadas muy al límite. En directo, la acción de Mella me parece amarilla, pero me gustaría verla en un primer plano para ver si hay o no ese contacto, que el Dépor dice que no existe”, subraya Rodríguez Campos.

Una expulsión que no condicionará, no obstante, que esté disponible si Óscar Gilsanz lo considera de cara al partido de este miércoles de Copa del Rey ante el Ourense. La meta es que pueda también estarlo de cara al choque contra el Zaragoza.