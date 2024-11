Yeremay: "En la segunda parte se vio al Dépor que todos queremos"

Yeremay Hernández pasó por zona mixta para analizar la victoria ante el Cádiz (2-4).

“He visto un partido muy completo, la primera parte no estuvimos cómodos del todo pero en la segunda nos encontramos mucho mejor, jugamos al fútbol, hemos juntado pases y defendido bien. Se vio el Dépor que todos queremos en la segunda parte”.



“Nadie tiene dudas en el vestuario de que es el capitán, el mejor, un jugador muy importante. Se merecía meter los tres goles, aunque fuese a su ex equipo”, agregó sobre Lucas Pérez.



El '10' blanquiazul expresó la satisfacción del vestuario tras la consecución de tres puntos vitales para poner tierra de por medio respecto a la zona de descenso. Mucho más después del varapalo moral que supuso el penalti en contra del 2-2.

“Nos vamos contentos porque es muy jodido cuando te pones 1-2 y te dan un golpe y te empatan rápido, el equipo dio un paso adelante”, expuso.



Por último, el jugador dejó constancia de su buen feeling en el Nuevo Mirandilla. “Me encontré bien, vengo de dos semanas parado pero no del todo. Quiero resaltar el trabajo espectacular de los fisios y me he preparado para volver de la mejor manera posible”.