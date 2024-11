Óscar Gilsanz: "Lucas merecía una tarde así"

El técnico Óscar Gilsanz compareció ante los medios tras la victoria ante el Cádiz.

Cambios al descanso: El Cádiz en la primera parte estuvo acertado en la presión y nosotros no teníamos claridad en la salida. Felicito a mi equipo porque con el Cádiz apretando estuvimos firmes y cediendo pocas ocasiones de gol y tuvimos opciones a la contra. El equipo responde a situaciones de estrés cerca de su portería y la segunda estuvimos mejor con balón, ajustamos en la salida para la posición de Soriano y Mfulu y estuvimos mejor.

Lucas, su opinión: El guion del partido para Lucas es perfecto y merecía una tarde así y muy pocas veces he visto que con el 1-2 un gol que el hacía daño al Cádiz la afición local diese la ovación que le dio. Tiene mérito Lucas por lo que dejó aquí. Me gustaría darle mi enhorabuena a Lucas y a la afición del Cádiz, que ha demostrado señorío, deportividad y agradecimiento al jugador.

Iluminación de la Navidad a su cargo en Betanzos: Agradecido al ayuntamiento de mi pueblo Betanzos, de darme esa oportunidad, el tener un reconocimiento de mi lugar de origen y es de agradecer. En cuanto a la posibilidad de que esa iluminación llegue al Dépor para ascender, pues ojalá. El trabajo va por otro camino, pero todos en el club caminamos en esa dirección (ascender) pero el camino es lo que tienes bajo los pies y ahora tenemos Copa del Rey. La afición, además, ha dado un nivel altísimo hoy y que es la mejor del mundo se merece que poco a poco vayamos dando pasos hacia adelante y poder estar, más pronco que tarde, en Primera.

Actuación arbitral: No acostumbro a valorar la actuación arbitral, considero que intento hacerlo lo mejor posible. Lo que me extraña es que no se hubiee visto la jugada del penalti en el VAR, nos daba la sensación de que Helton tocaba el balón.