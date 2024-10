La conversación del VAR en el penalti a Lucas: "Me parece que el contacto es insuficiente"

Una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido. El deportivista Lucas Pérez caía en el área en el minuto 50 tras un contacto con el lateral derecho del Málaga Gabilondo.

En principio, el colegiado aragonés Carlos Muñiz Muñoz decretó pena máxima al entender que el atacante herculino había sido derribado.

Sin embargo, cuando el estadio de Riazor ya frotaba sus manos ante el inminente lanzamiento de penalti, una llamada del encargado del videoarbitraje, el vasco Aitor Gorostegui Fernández-Ortega, dejaba sin efecto la sanción al Málaga.

A continuación reproducimos la conversación entre los dos máximos responsables de impartir justicia en el coliseo coruñés el pasado domingo.

VAR. Carlos, te recomiendo una revisión para que valores el penalti que has pitado. ¿De acuerdo?

Árbitro principal. Vale, voy a verlo, Aitor.

VAR. Avísame cuando llegues.

VAR. Carlos, te puedo ofrecer dos cámaras. ¿De acuerdo? Y tú valoras la acción.

A.P. Dámela en vivo, por favor. Dámela por favor en dinámica.

VAR. Tengo otra cámara para ofrecerte, Carlos.

A.P. ¿Me puedes hacer zoom en esta? Perfecto, me parece que el contacto es insuficiente. No aprecio simulación, con lo cual no voy a amonestar al delantero pero voy a anular el penalti. Voy a reanudar con balón a tierra, ¿vale?

VAR. De acuerdo, Carlos.

Tras ver la jugada varias veces repetidas, el colegiado principal, Muñiz Muñoz, consideró que no había pena máxima, si bien tampoco decidió mostrar tarjeta amarilla a Lucas Pérez por simulación, lo que deja entrever las dudas acerca del lance.

El trencilla zaragozano subrayó que "me parece que el contacto es insuficiente" tras observar varias veces la entrada de Gabilondo.

Imanol Idiakez, entrenador deportivista, manifestó tras el encuentro que "es una pena que desde arriba el VAR lleve la contraria a lo que dice el de abajo".

"Acabo de ver el penalti, Luismi (en realidad fue Gabilondo) pone la rodilla y toca a Lucas. Hay que tener muy buena vista para no verlo. Luego el penalti de Obrador, el agarrón a Yeremay que hoy han decidido que fuera legal...", lamentó el míster blanquiazul.

En cualquier caso, el deportivismo se remite al primer punto del protocolo de actuación del VAR, "en caso de "error claro, obvio y manifiesto" por parte del colegiado principal.

La acción entre Gabilondo y Lucas Pérez, como mínimo, ofrece dudas acerca de la señalización de pena máxima.