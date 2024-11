Lucas Pérez: "Cuando marco los goles y veo que la gente ovaciona mi nombre es un orgullo"

Lucas Pérez manifestó estar "muy feliz" con su retorno a Cádiz.

"Muy contento, y aunque no hubiera hecho los goles, me voy muy feliz de Cádiz y con mucho orgullo por cómo me ha tratado la gente, que en un año no se puede generar más cariño", manifestó el delantero coruñés tras el encuentro.

El atacante admitió que "fue un partido emotivo, especial porque tengo tanto cariño por la gente que trabaja en el Cádiz, como al presidente, que nos llamamos hermanos, por los compañeros y la afición".

"Cuando marco los goles y veo que la gente ovaciona mi nombre, es un orgullo y poder vivir eso es muy bonito. Cuando ya llega el segundo gol y el tercero, a nivel personal me siento un poco dolido porque no quiero hacer daño", reconoció el de Monelos, que dijo que "en el Cádiz tienen que estar más unidos que nunca para superar esto".

"Muy feliz por volver a un sitio donde me trataron con mucho cariño y respeto". dijo.

Sobre cómo cambió el trato de la afición cadista, desde mostrarse más fría al inicio del duelo a la ovación que le dedicó tras su tercer gol, explicó: "Es lógico que la afición esté en el partido, pero luego todo fue fluyendo y el partido ha salido a pedir de boca, porque en la primera parte estuvimos mal, pero en la segunda se vio el Deportivo que queremos ver todos. Nos va a reforzar esa victoria y reforzar esos puestos para entrar en una zona de la tabla en la que podamos estar más sueltos".

"Creo que esta victoria va a ser muy importante para encadenar una segunda en Zaragoza, que primero tenemos que pasar en Copa", continuó.

Lucas también valoró la reacción de la escuadra blanquiazul en la segunda mitad y cuando se quedó con diez por la expulsión de Mella.

"La primera parte ha sido bastante mala, no hemos sido el Deportivo que queremos ser, y en la segunda hemos estado muy bien. Luego, con la expulsión de Mella, que se podía haber evitado porque el balón lo tenía el Cádiz y podíamos seguir jugando, pero si es falta, no pasa nada, Mellita tiene que aprender de esas cosas. El equipo estaba muy bien plantado en el campo y para nada se notó", apuntó.

El atacante coruñés también se refirió a su golazo de falta: "Tengo que reconocer que yo le iba a pegar, porque estábamos con uno menos y vi a Vázquez y Pablo Martínez entrar solo ellos dos contra seis defensas, entonces, la posibilidad de que pudieran rematar era mínima, así que pensé, le voy a pegar y, a veces, sale del estadio y otras va para dentro y esta ha ido para dentro".

También se pronunció sobre el hecho de que estén obteniendo mejores resultados lejos de Riazor: "Es difícil explicarlo, pero quizá por tener más espacios, por estar más cómodos a la hora de correr y atacar".