El VAR vuelve a Riazor, ¿héroe o villano del fútbol?

El colegiado cree que los equipos tienen que emplearse a fondo y comenzar a entrenar más ciertas jugadas en las que saben que sí o sí que entra el VAR, como la invasión del área antes de tiempo cuando se tira un penalti.

“Lo que tienen que hacer los equipos es entrenar cosas con VAR. Me asusta lo que pasa en clubes de élite, cosas que parece mentira que sucedan. En Primera Federación se pueden adelantar un poco en el penalti, porque el asistente no se moja, pero con VAR está controlado, eso lo controlan muy bien y es raro”, matiza.

Situaciones que se han visto esta temporada y que sorprenden. “Me parece increíble en el fútbol profesional sucedan, que los jugadores entren en los penaltis antes de tiempo. Sabes que te lo van a mandar repetir”, afirma.

Y es que, para él, es inadmisible que suceda en el fútbol profesional, porque con las imágenes son estrictos”,añade, admitiendo que, sabiendo las escuadras “que les va a causar perjuicio” el tener que repetir una pena máxima por ese motivo, no alcanza a entender por qué no se trabaja el evitar esa situación.