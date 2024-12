EL ANÁLISIS DE JOSÉ LUIS LEMOS: "El Dépor cambió el panorama en la segunda parte ante el Cádiz"

El Deportivo tuvo dos caras. En el primer tiempo estuvo reservón, no le duraba el balón y para mí estaba muy replegado. Cuando robó de medio campo para arriba estuvo mucho mejor. Por eso no me gustó verlo tan replegado. En la primera parte, además, se vio poco nivel ofensivo, salvo el gol en propia meta del Cádiz. Además hubo problemas en las distancias entre líneas para defender. No estaban bien y cuando el equipo recuperaba estaba mal colocado.



Además, al Dépor le empataron demasiado rápido, tras un error en el saque y una mala vigilancia de segunda línea, con un Álex Fernández que le ganó la espalda a Mfulu y se coló entre los centrales.



En el segundo tiempo cambió el panorama, el Dépor pasó a recuperar más alto, lo que fue clave para el equipo. Pasas a activar a tus mejores futbolistas, que para mí son los mejores de la categoría. Cuando el equipo roba más arriba todos están más cerca del área y eso fue atascando poco a poco al Cádiz. Además, el Deportivo fue capaz de superar momentos complicados. Ese empate de penalti, un penalti de un portero. No sé cómo calificarlo, aunque es pitable, pero es que así hay tantos...



Es verdad que el delantero se adelantó, pero en esa inercia el portero no puede hacer nada para apartarse. Aún así el Dépor supo recuperarse del empate y de quedarse con diez. Y ese 2-3 le mató al Cádiz, que dio una imagen lamentable. En esas recuperaciones altas, Yeremay, Lucas y Mella empezaron a hacer daño. Pese a estar con diez, con esos futbolistas cerca del área subió el nivel del Dépor y ahí estuvo la clave.

Además, fue importante en la segunda parte las diferentes alturas. En el juego combinativo, en el doble pivote, tiene que haber distintas alturas, tienes que escalonar a los jugadores bien si quieren progresar.

Se veía que el duelo estaba mejor para el equipo, pero hubo dificultades, como el penalti que se iba a tirar y se anuló. Creo que al Dépor le favorecen estos partidos con espacios y de ida y vuelta.