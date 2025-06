Historias del Dépor | Le jour de gloire est arrivé

Quizá no tenga mucho mérito, porque han sido cientos de equipos los que han visitado el Parque de los Príncipes para medirse al Paris Saint-Germain desde su fundación en 1970. Pero el Deportivo puede presumir de que un día salió victorioso del feudo del nuevo rey del fútbol europeo, campeón continental por primera vez el pasado sábado en Múnich.



21 de noviembre de 2000. El Deportivo abre la segunda fase de grupos de la Champions League en París. En su debut en la máxima competición continental, los coruñeses liquidan la primera ronda en el Grupo E como líderes invictos: empates en las visitas a Panathinaikos y Hamburgo y en los dos duelos ante la Juventus y victorias en Riazor frente a griegos y alemanes. El PSG suma los mismos puntos que los coruñeses (10), pero no le valen para ser primero del Grupo F, posición que ocupa el Bayern con 11.



No es la primera vez que ambas formaciones cruzan sus caminos. El precedente de la Recopa de Europa 1995-96 favorece al conjunto galo, que accede a la final gracias a sendas victorias por la mínima. Pocos nombres sobreviven menos de un lustro después de aquella semifinal del entonces segundo torneo continental. Solo Donato y Mauro Silva repiten, puesto que Fran no salta al césped del Parque de los Príncipes. En las filas parisinas ya no queda un solo jugador, ni tampoco el técnico, del primer envite histórico ante el conjunto herculino.



Philippe Bergerôo, entrenador de porteros de la Francia campeona mundial dos años antes, es el técnico de un PSG donde hay algunos futbolistas sobresalientes. El principal, sin embargo, es baja. Nicolas Anelka está lesionado. Destacan Jay-Jay Okocha, alma gemela nigeriana de Djalminha —ausente en este choque—; Peter Luccin, que poco después recala en el Celta, o el delantero brasileño Christian Corrêa, autor de 16 goles en la Ligue 1 el curso anterior, en el que el equipo de la capital gala es subcampeón tras el Mónaco.



Pero sí sobre el PSG cuelga la vitola de segundo clasificado del campeonato francés, del Deportivo pende la banderola de campeón español. Javier Irureta dispone de una plantilla que, salvo contadas excepciones, tiene dos jugadores de alto nivel por posición. El Dépor traspasa a Flavio Conceiçao al Real Madrid y a Jokanovic al Chelsea, pero para suplirlos llegan César Sampaio y Aldo Duscher. Pauleta se va al Burdeos, pero a cambio aterriza Diego Tristán. La salida de Schürrer la compensa la incorporación de Hélder. El resto de cambios, de la noche a la mañana. Pandiani por Iván Pérez. Capdevila por Manel. Emerson por Jaime. Y de extra, Valerón.



El PSG juega con Létizi; Algérino, Distin, Déhu (Okpara, m.74), Bernard Mendy (Paisley, m.90+3); Okocha, Ducrocq (Edouard Cissé, m.74), Luccin, Laurent Robert; Christian Corrêa y Laurent Leroy. Por el Deportivo forman Molina; Manuel Pablo, Donato (Hélder, m.89), Naybet, Capdevila; Mauro Silva, Emerson; Víctor, Valerón (Scaloni, m.81), Turu Flores; y Tristán (Makaay, m.62).



Un error de Molina en el tramo final de la primera mitad sirve al PSG para tomar ventaja en el marcador (m.37). Algérino, el tosco lateral derecho parisino, dispara cruzado desde 25 metros con aparente inocencia. El portero internacional quiere capturar el cuero, pero se le escapa y acaba en el fondo de las mallas.

Las tornas cambian en la segunda parte, en la que los blanquiazules son un torbellino, sobre todo en la media hora final. Empata Naybet (m.64), que en una de sus habituales incorporaciones al ataque pesca en el segundo palo un centro de Víctor después de desviarlo ligeramente Distin, en su intento de despeje. El derechazo a bocajarro del central marroquí bate a un estático Létizi.



Los deportivistas se adelantan solo seis minutos después (m.70), por medio de Turu Flores. El delantero argentino bate, casi sin ángulo y con una de sus tradicionales bombas, al portero francés, después de dejar clavado a Algérino con un amago marco de la casa. Ya en tiempo añadido (m.90+2), Roy Makaay certifica el merecido triunfo. Víctor deja al delantero neerlandés completamente solo ante el meta local, al que regatea con tranquilidad para marcar a puerta vacía.



Como reza el himno francés, le jour de gloire est arrivé (El día de gloria llegó). El Deportivo es el primer equipo español en ganar en el Parque de los Príncipes. Allí sucumben con anterioridad el Real Madrid (4-1 en 1993 y 1-1 en 1994), el Barcelona (2-1 en 1995) y el propio equipo blanquiazul (1-0 en 1996). También es la primera victoria coruñesa a domicilio en la Champions League.



“Creo que necesitábamos una victoria así, con contundencia, con seguridad. Triunfos así nos hacen ir ganando crédito en Europa”, destaca Javier Irureta, técnico deportivista, en la sala de prensa del Parque de los Príncipes. Poco después, los blanquiazules remontan un 0-3 a los parisinos en Riazor y se cuelan en los cuartos de final de su debut en Champions. Allí, el Leeds pone fin a su primera aventura.