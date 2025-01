Historias del Dépor | 50 años de rojo

Lois Novo/Eder Pereira

El Deportivo cumple hoy, 5 de enero de 2025, 50 años de la primera vez que vistió una camiseta roja. El 5 de enero de 1975, el Dépor visitó el campo de El Malecón, en Torrelavega, y compitió con un uniforme inédito hasta la fecha: camiseta y medias de color rojo para acompañar al habitual azul del pantalón. Aquella decisión, tomada por la necesidad de evitar confusiones con la equipación de la Gimnástica de Torrelavega, no solo resolvió un problema práctico, sino que fue el inicio de una relación cromática que se ha convertido en icónica y duradera en la historia del club.



El Deportivo cayó derrotado por 1-0 debido al solitario gol de Errandonea, que batió a Seoane tras aprovechar un error de Canario. La mala primera mitad de los herculinos lastró la reacción tras el descanso y el rojo tuvo un estreno amargo en la víspera de la llegada de los Reyes Magos.



No obstante, desde entonces el rojo se ha consolidado como el color alternativo más característico del Deportivo, acompañando al equipo durante cinco décadas. A pesar de que hace cinco temporadas de la última vez que el equipo herculino utilizó de forma principal el rojo para la tercera equipación, el Dépor acumula 14 diseños diferentes con este color como alternativo al habitual blanquiazul.



Hasta aquel partido en Torrelavega, las camisetas alternativas del Deportivo habían seguido un patrón más discreto, con dos únicas opciones: completamente blanca o enteramente azul. Sin embargo, hay constancia de dos excepciones.



El Dépor utilizó en la temporada 1930-31 una camiseta de color amarillo en un encuentro aislado, mientras que entre 1928 y 1930 el club vistió una elástica dividida por la mitad de forma vertical con blanco en un lado y azul celeste en el otro, un diseño que fue una especie de gérmen que inspiró años después las camisetas basadas en la bandera gallega.



Con estas excepciones, hasta 1975 no existía un patrón claro que definiera las equipaciones suplentes. La irrupción del rojo en aquel encuentro de Tercera División marcó de alguna forma un antes y un después, convirtiéndose en un color recurrente en los diseños alternativos del club. Además, posteriormente se estandarizó la realización de equipaciones suplentes debido al comienzo de acuerdos entre la entidad coruñesa y marcas deportivas.

Partido entre el Deportivo y el Compostela en la temporada 1997-98

Color protagonista

Desde su debut en 1975, el rojo se ha utilizado en un total de 14 temporadas, incluyendo aquella singular excepción en Torrelavega. Es el color más empleado en las camisetas suplentes del Deportivo, consolidándose como un elemento que identifica al club más allá de su clásica combinación blanquiazul.



Tras la rareza usada en El Malecón en 1975, una camiseta que no contaba con marca deportiva, Umbro recuperó este color en el curso 1992-93, el del regreso a Primera División, en una equipación totalmente roja, pantalón y medias incluidos. Posteriormente, Adidas, Joma, Canterbury, Lotto y Macron también emplearon este color como principal en alguna elástica suplente.



En segundo lugar se encuentran las camisetas inspiradas en la bandera gallega, que se han utilizado en once temporadas. Desde que Lotto creó en la campaña 2014/15 un diseño de este tipo, basado en el blanco y el azul celeste, el Dépor ha recuperado de forma recurrente esta decisión. De hecho, aquella camiseta bicolor de finales de los años 20 es quizá el embrión de las equipaciones recientes con un diseño que evoca a la bandera gallega, aunque no está contabilizada junto a las once diferentes que ha habido con este estilo en la época reciente.



El tercer color más utilizado en las camisetas suplentes desde 1975 es el negro, con diez diseños diferentes. Joma fue la marca pionera en el uso de este color de forma casi íntegra en una elástica alternativa en la temporada 2006-07. Aunque más moderno en su incorporación, el negro fue utilizado de forma repetida sobre todo por Lotto, que realizó cinco diseños con este color como principal.

Cinco años sin rojo

La última vez que el Deportivo utilizó el rojo en una camiseta suplente fue en la 2018-19, una temporada de infausto recuerdo para el club debido a la derrota en Mallorca en el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera División.



Macron fue la marca que creó el diseño que contenía guiños a la noche de San Juan, como el mensaje de ‘Noite Meiga’ impreso en el cuello y, en la parte baja de la espalda, la silueta de la sardina creada a partir de edificios emblemáticos de la ciudad. Además, ‘Lume’ fue el eslogan escogido por el Deportivo para esa temporada haciendo referencia a las hogueras de una de las fiestas más emblemáticas de A Coruña.



Paradójicamente, el equipo sufrió uno de los varapalos más duros de su historia reciente al caer por 3-0 en Son Moix ante el Mallorca, tras el 2-0 de la ida en Riazor, y dijo adiós al ascenso precisamente en la noche de San Juan. De este modo, el Deportivo no ha vuelto a vestir el rojo en su tercera camiseta, aunque Kappa ha recuperado esta campaña este color para la ropa de entrenamiento de los miembros de los cuerpos técnicos.

El Dépor visitió por última vez una camiseta roja en la 2019-20

Momentos icónicos

A lo largo de estos cincuenta años, las camisetas rojas han sido testigo de innumerables momentos en la historia del Deportivo. Algunas quedaron grabadas en la memoria colectiva de los aficionados. Por ejemplo, Jorge Andrade fue expulsado en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Oporto vistiendo una elástica roja de la marca Joma.



De hecho, la consolidación de este color como alternativo al blanquiazul se inició paralelamente al comienzo del SuperDépor en la década de los 90. Posteriormente, el rojo también fue testigo de grandes noches europeas y, en cambio, otras equipaciones encarnadas pasaron sin pena ni gloria por la historia reciente del club.



El Deportivo, que ha hecho de su camiseta blanquiazul un estandarte, encontró en el rojo un compañero fiel que lo ha acompañado durante cinco décadas. La relación comenzó por necesidad en 1975, se asentó en las décadas de los 90, 2000 y 2010 y se ha enfriado en los últimos cinco años, sin presencia del rojo en las camisetas de juego. Una ausencia que no impide que sea un color impregnado en las páginas de la historia del club.