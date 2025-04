Historias del Dépor | Cuatro minutos campeón

Cuando hace tres décadas el Deportivo luchaba por el título liguero varias generaciones de deportivistas tenían que pellizcarse para darse cuenta de que algo que hoy nos parece ciencia ficción era verdad. Aquello, sin embargo, no fue una novedad. Los deportivistas más veteranos habían visto a su equipo, hace ahora tres cuartos de siglo, ser campeón de Primera División durante unos minutos de la última jornada.

23 de abril de 1950. 26ª y definitiva jornada de Primera. El Deportivo llega en disposición de proclamarse campeón. El Atlético de Madrid es líder con 32 puntos, por 31 de los blanquiazules y 30 del Valencia.

Es la séptima temporada en la élite de un Deportivo al que le cuesta más de una década salir de la categoría de plata desde el curso inaugural. El ‘Conejo’ Scopelli se estrena en el banquillo. El técnico argentino, subcampeón del primer Mundial con la Albiceleste como jugador, viene de dirigir en Portugal a Belenenses y Oporto antes de convertirse en el ‘entrenador del oxígeno’, en el Espanyol, donde lo insufla a sus jugadores directamente desde bombonas antes y después de los partidos. No es el único sudamericano que aterriza en Riazor. También llega un uruguayo que marca época, Dagoberto Moll, un verano de después del fichaje de dos argentinos, ambos de nombre Rafael: Franco y Ponce.

El Deportivo comienza perdiendo en Tarragona (3-2), aunque pronto se instala en la zona noble. Lo hace gracias a 4 triunfos y 2 empates en las siguientes 6 jornadas. Los deportivistas no salen de ahí, aunque nunca alcanzan el liderato. Una jugada cambia el guion del campeonato. Los blanquiazules llegan segundos a Valladolid, en la 17ª jornada. El 1-1 les impide colocarse primeros. Aunque la peor noticia es la sanción preventiva a Juan Acuña. ‘Xanetas’, el portero deportivista, lesiona fortuitamente a Rafa Yunta. Aunque no es expulsado por el vizcaíno Aurre Larrea, el Comité de Competición de la RFEF inicia una investigación debido a las lesiones causadas por el cancerbero a varios delanteros. Mientras duran las consultas, testimonios y deliberaciones, el Deportivo no puede contar con los servicios Acuña durante un mes.

Sin su portero titular, el Dépor pierde en Barcelona (2-0), empata en Riazor ante la Real Sociedad (4-4) y se levanta ganando en Oviedo (0-2) y al Valencia (5-1). En el retorno de Acuña se complica sus posibilidades de ser campeón. Un irresistible Atlético vapulea al Deportivo (6-1). A tres puntos del líder, el propio Atlético, y con otros tres equipos por delante (Celta, Real Madrid y Athletic), la misión se antoja imposible. Tres triunfos consecutivos, ante Málaga (1-0), Celta (2-3) y Espanyol (2-1) dan un giro a la situación y colocan al Deportivo a 90 minutos de la gloria.

El choque ante los ‘pericos’ se cobra una víctima. Un fuerte golpe deja a Cheché Martín, pilar de la medular blanquiazul, en la grada de San Mamés. En La Catedral, a las cinco de la tarde, arranca un partido definitivo e histórico. A la misma hora, en horario unificado, el resto de la jornada, incluido un dramático Atlético-Valencia en el Metropolitano al que deben estar atentos los deportivistas. Las cuentas son claras. Hay que ganar y que el Atlético pierda.

El Deportivo sale con Acuña; Waldo Botana, Ponte, Pedrito; Guimeráns, Juanete; Rafael Franco, Moll, Ponce, Dieste y Tino. El Athletic, séptimo sin más en juego que el honor, juega con Lezama; Celaya, Areta, Arambarri; Manolín, Canito; Iriondo, Arrieta, Zarra, Nando y Gaínza. No juegan los interiores Venancio y Panizo, que completan la conocida como ‘Segunda delantera histórica del Athletic’. Arbitra el asturiano Fombona.

Rafael Franco no tarda ni dos minutos en adelantar al Deportivo en Bilbao. Poco después, en el minuto 5, Igoa pone en ventaja a los chés en Madrid. Esa combinación de resultados hace campeón al Deportivo. La alegría dura poco, ya que Ben Barek empata para los colchoneros en el minuto 9. Los blanquiazules son campeones durante cuatro minutos.

Aunque el propio Franco hace el 0-2 al filo del descanso, el Valencia ya no vuelve a dominar el marcador pese a los muchos vaivenes en el Metropolitano. Ben Barek (m.39), Carlsson (m.46) y Mújica (m.49, de penalti) colocan un 4-1 casi definitivo. Igoa (m.60) pone el 4-2 antes de que el portero colchonero Marcel Domingo tenga que retirarse por lesión. El suplente, Pérez Zabala, encaja nada más entrar el 4-3, de Puchades (m.65), y de nuevo Igoa (m.78), coloca el empate, después de que Mújica desperdicie otra pena máxima para el 5-3.

Para entonces, el Athletic ya ha empatado por medio de Zarra (m.58) e Iriondo (m.63), según las crónicas en fuera de juego. Vuelve a hacer falta un gol del Valencia y otro del Deportivo. Fombona saca fuera del área un penalti sobre Ponce. Los goles no llegan. 2-2 y 4-4. La Liga acaba como empieza la jornada. El Atlético se proclama campeón. El Deportivo finaliza segundo, el mayor éxito en sus primeros 88 años de vida.