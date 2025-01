HISTORIAS DEL DEPOR | El castigo a Acuña que pudo costar una Liga

Hay aniversarios que son más tristes que otros. En el Deportivo se recuerda la profunda injusticia hace hoy 75 años sufrida por su celebre guardameta Juan Acuña. El Deportivo militaba en Primera División durante la temporada 1949-50. Un curso en el que a la postre el conjunto deportivista se alzaría con el subcampeonato después de acariciar la gloria del entorchado liguero.



Hace justamente tres cuartos de siglo, el 22 de enero de 1950, el cuadro blanquiazul, entrenado por el argentino Alejandro Scopelli, se medía en el Municipal de Zorrilla al Real Valladolid en la 17ª jornada de una liga de 26, pues constaba de 14 equipos.



Acuña, que destacaba por su valentía en las salidas, no dudaba en proteger su arco ante un peligroso centro pucelano y fruto de esa acción fortuita se caía encima del centrocampista Rafa Yunta, que había marcado en el minuto 16 para el Valladolid, provocándole una fractura en una pierna. Evidentemente, no existen imágenes de esa acción, pero las crónicas hablan de un lance de juego, sin maldad y dentro de los infortunios que a veces ocurren en el deporte.



Una acción que, a la vista de la detallada descripción que ofrecía la prensa de la época, pudo ser muy similar a la protagonizada por Iraizoz y Filipe Luis, en la temporada 2009-2010. Es más, los diarios relatan entonces la rápida premura de los camilleros para llevarse al maltrecho futbolista. El encuentro transcurrió sin que ‘Xanetas’ tuviese que abandonar el campo —en aquellos tiempos no había tarjetas amarillas y rojas, pero sí expulsiones— y finalizó en reparto de puntos (1-1).



Después de ese empate, el Dépor era tercero, con 20 puntos en su casillero, a uno del Celta, que era el segundo y a tres del Real Madrid, líder. Las opciones del equipo coruñés de asaltar esa primera plaza eran notorias. Pero entonces llegaría el calvario para el arquero coruñés.

Sanción preventiva



El Comité de Competición, que entonces se reunía todos los jueves para llevar a cabo sus deliberaciones y decidir sobre temas disciplinarios, sancionó preventivamente al arquero, que ya no pudo jugar ante el Barcelona. Su recambio fue Pita, en un duelo que perdieron los herculinos (2-0).

En la ciudad coruñesa no había ciudadano que no estuviese al tanto de la injusticia que entendían que se estaba perpetrando contra Acuña, por una acción en la que sin intención había salido lastimado un compañero.



Las deliberaciones se hicieron esperar. El comité decidió contar con el testimonio de jugadores que, debido a lances de juego, se habían llevado golpes con Acuña, como Barinaga, del Real Madrid o Basora, del Barcelona, en aras de redactar un informe y emitir una sanción. No hubo una decisión hasta el 16 de febrero, casi un mes después de que se produjese la lesión. Y mientras tanto Acuña se perdió los choques ante Real Sociedad (4-4), la victoria ante el Oviedo (0-2) y el triunfo contra el Valencia (5-1), todos con Pita bajo palos. Basora exculpó a Acuña de su lesión, lo que seguramente sirvió de atenuante. Pero la realidad es que el portero se perdió cuatro encuentros. Y mientras el arquero vivía su penitencia, la afición coruñesa se movilizaba y hacía una colecta para hacerle un regalo a Acuña, un reloj de oro, que le hicieron entrega en el partido contra el cuadro valencianista en Riazor.



Volvió ‘Xanetas’ con el Dépor cuarto, con 25 puntos, a uno del trío de líderes, Atlético, Real Madrid y Celta, con 26. Pero, paradójicamente el equipo perdió 6-1 ante el Atlético de Madrid. Las siguientes tres jornadas, el Dépor rubricó otras tantas victorias ante Málaga (1-0), Celta (2-3) y Espanyol (2-1) y llegó a la última jornada segundo, con 31 puntos, a uno del líder, el Atlético.



En ese último partido los blanquiazules fueron campeones durante cuatro minutos, al ir ganando al Athletic y los rojiblancos perdiendo con el Valencia. Al final se tuvo que confirmar con el subcampeonato. Un segundo puesto que muchos creen que se le escapó por la sanción de Acuña.