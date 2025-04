Descanso forzado para el metrónomo del Dépor

José Ángel Jurado se verá obligado a detener su impecable continuidad en el once titular del Deportivo. El centrocampista andaluz, titular en los últimos 15 encuentros y piedra angular del juego coruñés desde el arranque de 2025, cumplirá ciclo de amonestaciones tras ver la quinta tarjeta amarilla de la temporada en el enfrentamiento ante el Mirandés en Anduva (2-2). Por lo tanto, el mediocentro se perderá el próximo compromiso liguero frente al Tenerife, precisamente el club en el que militó antes de aterrizar en A Coruña. Lo único que puede evitar su baja es el recurso que valora presentar el Deportivo ante el Comité de Competición, ya que el club considera que la acción fue limpia.



La jugada que motivó la sanción tuvo lugar en los primeros compases del choque. Corría el minuto 5 cuando, en una jugada inmediatamente posterior al 0-1 de Diego Villares, José Ángel se lanzó al suelo para interceptar una transición rival conducida por el central Víctor Parada. Tocó con nitidez el balón con la pierna izquierda, pero en la inercia del corte rozó ligeramente al jugador local con la pierna derecha y con el cuerpo. El colegiado Muresan Muresan interpretó el contacto como merecedor de amonestación, de forma más que rigurosa, y no dudó en mostrarle la tarjeta que lo dejará fuera del próximo duelo en Riazor.

En el alambre

José Ángel había visto su anterior amarilla dos meses atrás, en la victoria del Dépor frente al Almería (3-1) el pasado 9 de febrero. Desde entonces, logró caminar sobre el alambre durante ocho jornadas sin incurrir en sanción, mostrando una gran capacidad de contención en su juego. Su compromiso y concentración le permitieron mantener la titularidad semana tras semana, hasta que en Anduva llegó la quinta amonestación. Ya en la segunda parte, el propio técnico blanquiazul decidió sustituirlo por el pivote Omenuke Mfulu en un cambio condicionado por la cartulina.

Su pubalgia

Más allá de la sanción, el parón puede servirle a José Ángel para aliviar y reducir las molestias físicas que arrastra. Una pubalgia que nunca terminó de desaparecer del todo lo mantuvo dos meses alejado de la competición en la recta final del pasado año 2024. Él mismo lo reconoció esta semana en una entrevista concedida a DXT Campeón, en la que ofreció una mirada honesta sobre su situación: “Es verdad que sigue habiendo molestias. El tema del pubis es un tema complicado que hay que trabajar diariamente y aun así tampoco te garantiza que vaya a desaparecer esa lesión. Es totalmente diferente a una rotura muscular, entonces ahí vamos, haciendo todo lo posible para intentar llegar al fin de semana de la mejor manera. Es lo único que ahora mismo que tengo en la cabeza, ayudar al equipo en lo máximo que pueda”, comentó José Ángel.



Aun así, el futbolista sevillano ha demostrado una implicación encomiable. Desde que volvió a los terrenos de juego a finales de 2024 y recuperó la titularidad en el primer encuentro del 2025, en el empate ante el Málaga (1-1) en La Rosaleda, se erigió en el director de orquesta del Deportivo. Encajado con inteligencia entre los centrales para iniciar la salida de balón y conectando con Villares y Soriano en la medular, José Ángel está siendo la pieza del engranaje que ordena y equilibra al equipo.



Todo ello, mientras convive con cierto dolor. Su preparación diaria requiere una entrega extra y una rutina específica que va más allá del entrenamiento habitual después de la aparición de su dolencia en el pubis. “Afortunadamente tenemos un grupo de profesionales increíbles en el cuerpo médico y en el de la preparación física. Gracias a ellos estoy pudiendo jugar ahora. El día a día obviamente ha cambiado. Tienes que estar prácticamente una hora antes de cada entrenamiento, de cada partido, para hacer cosas de prevención. Pero es complicado jugar de esta manera. Sabes que vas a salir al campo y tener dolor. En un entrenamiento lo mismo. Lo que intento meter en mi cabeza es que estoy contento en el equipo. Estoy a gusto con mis compañeros, con el entrenador y creo que ahora mismo tenemos una buena dinámica, lo cual también ayuda a la confianza de todos y eso te hace estar más alegre”, explicó en la reciente entrevista.

Su paso por el Tenerife

Si el posible recurso del Deportivo no prospera, José Ángel no estará presente en el enfrentamiento ante un Tenerife que todavía sueña con la permanencia y que afronta el duelo en Riazor como una de sus últimas opciones para seguir con opciones de salvación.



El conjunto insular contó en la temporada 2022-23 con José Ángel en sus filas. El centrocampista disputó 29 partidos, 18 de ellos como titular, antes de recalar en el verano de 2023 en el Deportivo. Después de una campaña en la categoría de plata sin continuidad, el jugador andaluz decidió dar un paso atrás para recuperar su mejor nivel.



Recaló en el Dépor en Primera Federación y, con la plena confianza de Imanol Idiakez, consiguió ascender con el equipo coruñés formando un doble pivote complementario junto a Diego Villares, que sigue siendo su pareja predilecta en este curso en Segunda.



A pesar de los obstáculos físicos durante la presente campaña, José Ángel ha consolidado su figura como un referente de compromiso dentro del vestuario, tanto dentro como fuera del campo. El sevillano acumula 25 partidos en esta temporada, 20 de ellos como titular, y recientemente se ha sumado a lista de capitanes del equipo blanquiazul por detrás de Villares, Pablo Martínez y Jaime.



Su ausencia ante el Tenerife no solo supone una baja en lo táctico, sino también en la jerarquía de un equipo que perderá, por un día, a su organizador. En ese sentido, el Deportivo se tendrá que adaptar a su ausencia y Óscar Gilsanz deberá sustituir a José Ángel con un centrocampista de un perfil diferente. Omenuke Mfulu se presenta como la primera opción, aunque su actuación en Anduva no le deja en buen lugar. Mediocentro de contención, el futbolista congoleño ya acompañó a Villares en la medular con anterioridad y es el candidato principal al once inicial ante el Tenerife.



No obstante, el australiano Denis Genreau también cuenta con opciones de entrar en la alineación si Gilsanz apuesta por un futbolista de un perfil más creativo. Sea cual sea el sustituto, el Dépor echará de menos a su metrónomo.