Fernando Soriano y las quejas del Deportivo: "Que nadie piense que no tratamos de defender al club"

Fernando Soriano fue la voz institucional del Deportivo en el enésimo partido de esta temporada que termina con malestar arbitral en el equipo blanquiazul. El duelo con el Mirandés dejó quejas de jugadores y aficionados y el director deportivo salió para asegurar que desde el Consejo se está defendiendo a la entidad coruñesa:



Objetivo: "Partido a partido. Hay que salir a ganar en cada partido. La dinámica es muy positiva, dando la cara siempre. Seguimos en busca de los objetivos. Uno primero y el otro, ya veremos. El Deportivo viste una camiseta muy grande y tiene que salir a ganar en cada estadio. Es lo que está demostrando cada domingo. Lo primero que estamos mirando es conseguir la salvación y a partir de ahí no renunciamos a nada. Quedan siete jornadas. La semana que viene llega el Tenerife. A ver dónde llegamos".



Balance: "Cuando termine la temporada podremos hablar y reconocer errores, que los hay, y seguro que también algún acierto. No podemos despistarnos nada. Cuando miras al otro lado, el rival tiene ventaja. Todavía hay muchas cosas en juego".



Planificación: "Todavía no se puede planificar la próxima temporada. No queremos perder energía en pensar en otras cosas. Tenemos todavía objetivos en juego. En eso estamos centrados todos. Cuando se cumplan todos los objetivos, tocará sentarse y planificar la temporada que viene".

Futuro de Gilsanz: "Estamos contentísimos con Óscar, pero no es momento de hablar de futuro de unos meses. Solo de Tenerife. A ver si somos capaces de continuar la buena dinámica".



Partido: "El primer tiempo arrancamos bien. Un palo, el gol, el control del juego... Es cierto que hay algún criterio del VAR que no terminamos de comprender. Nos dicen que tiene que ser claro, obvio y manifiesto y a veces entra cuando no es así. Pero no busquemos excusas y tratemos de que no nos influya. Hay veces que te calientas, pero tratemos de centranos en lo que podemos controlar".

Defender al club: "Os puedo garantizar que sí. Ahora mismo las directrices del consejo son plantear una forma de actuar con unos valores y una presencia que sea lo más respetuosa posible. Pero tenemos que quejarnos cuando vemos algo injusto. A veces te convencen las explicaciones y otras no. Pero no penséis que no tratamos de defender al club".



Criterio del VAR: "El fuera de juego lo veo más claro. Las manos sí que llevan a confusión. Y saber cuando entra el VAR. Al final el VAR solo es una persona y tiene que tener el mismo criterio que los demás. Tenemos que hacer todos un esfuerzo, también el comité arbitral para clarificar las cosas".