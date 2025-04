Helton: "El Dépor estará rápidamente en Primera y ojalá yo esté aquí para vivirlo"

Helton Leite, portero del Deportivo, compareció en la zona mixta de Anduva para valorar el empate en Anduva (2-2) entre Mirandés y Deportivo en un partido con alternativas, cambios en el marcador y repleto de polémica. El guardameta brasileño volvió a ser clave en el empate blanquiazul.



Otra partido con la sensación de que Helton permite puntuar al Dépor: "Me alegro por eso. Aunque no estoy contento tras haber encajado dos goles. Tengo que hacer mi trabajo y ayudar al equipo. Fue un partido muy duro contra un buen equipo y en un estadio muy difícil. Sacamos un buen punto".



Decisiones en los penaltis: "Estoy siempre estudiando a los tiradores, pero hay mucho del momento del partido. Eso no es una ciencia. Es vivir el momento y tomar decisiones. Al menos, de dos solo encajamos uno. Salir de aquí con un empate contra un equipo con todo victorias en casa en 2025 es para valorar el punto".



Asedio local en la segunda parte: "Sí, qué locura. El balón cruzaba el área una y otra vez. Son muy intensos. No están arriba por casualidad. Hay que valorar el punto. No es un estadio fácil. Todos vieron que el partido no ha sido fácil".



Paradón a Panichelli en la recta final: "Todavía no vi la repetición. Me quedó con la sensación de que estoy disfrutando cada partido, cada acción. Quiero vivir el momento, poder jugar mi fútbol y parar y ayudar al equipo. Después de esa parada me reí un poco como diciendo 'estoy feliz, estoy feliz aquí'. Este es un club muy grande, con una gran afición. Estoy contento aquí".



Futuro de Helton: "Tengo contrato (hasta 2026). No estoy pensando nada aparte de eso. Estoy feliz y disfrutando. Quedan siete partidos muy importantes. Los últimos partidos son determinantes para todos para consolidar una temporada. Creo que lo estoy haciendo bien".



Continuidad en la portería: "Llevo muchos partidos y estoy contento. Tengo muy claro que no quiero estar contando los partidos que quedan, sino que quiero vivir el momento intensamente. Ahora tocan muchas horas hasta A Coruña y luego, descansar".



¿Imaginas un futuro con el Dépor en Primera?: "Sí, todos pensamos en eso. El Deportivo es un club muy grande y todos los que estamos aquí sabemos que es la expectativa y la ambición de todos. El club seguramente estará rápidamente en Primera. Ojalá que yo esté aquí para vivir eso".



El verano en Brasil puede esperar: "Sí, además en Brasil ahora es invierno. No estoy muy preocupado. En A Coruña está haciendo muy buen tiempo las últimas semanas".