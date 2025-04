Villares: "No sabes qué criterio siguen para unas veces sí y otras no"

Diego Villares, capitán del Deportivo, compareció en la zona mixta de Anduva para analizar el empate en Anduva entre Mirandés y un Deportivo que logró la igualada en los minutos finales. El centrocampista anotó el 0-1 para el Dépor.



Valoración del partido: "Sabíamos que veníamos a un campo jodido. Llevaban desde diciembre sin dejarse puntos. El equipo creyó hasta el final. Hay que quedarse con el trabajo de todos".



Polémica y falta de criterio unificado: "Imagínate cómo estamos nosotros dentro del campo. No sabes qué criterio siguen para unas veces sí y otras no, unas manos sí y otras no. Todo el mundo está un poco despistado. Que lo aclararan no estaría mal".



Objetivo del equipo: "Asegurar cuanto antes la salvación y a partir de ahí veremos para lo que nos puede dar. Nunca se sabe. Hay rivales con buenas dinámicas y buenos equipos que nos los van a poner difícil".



Bajón en la segunda parte: "Hicieron un par de cambios que nos trastocaron nuestra estructura. Metieron otro punta referencia por Izeta y eso cambió la manera de jugar. Nos incomodó un poco y tardamos en ajustar".



Estado físico de la plantilla: "Llevamos muchos meses y es un tramo en el que todo el mundo llega cansado, pero tenemos plantilla y servicios médicos para recuperar y estar en las mejores condiciones posibles".



¿Siente el Dépor que se le está perjudicando?: "Espero que esa no sea su intención porque sabemos lo que significa el Depor para el fútbol español. Pero hubo alguna que otra decisión controvertida".



Valoración del punto: "Lo valoramos positivamente por el campo, por el rival y por las circunstancias del partido. Siempre es positivo puntuar cuando el partido se pone cuesta arriba. Primero, asegurar la permanencia, y veremos para lo que nos puede dar".



Tras el cuarto gol del curso, ¿Villares de delantero?: "Ya jugué ahí el año pasado. Espero que no me toque otra vez. Además, tenemos mucho nivel en esa zona. Espero llegar a los cinco y romper mi marca. ¿La definición? Tirar al palo corto es muy típica mía. Y parece ser que efectiva".