José Ángel | “Mi sentimiento de pertenencia en el Dépor es grande por todo lo que me han dado”

José Ángel Jurado (Sevilla, 1992), es una de las claves de la buena segunda vuelta del Deportivo. Su regreso tras una pubalgia con la que se ha acostumbrado a convivir ha permitido al equipo mejorar sobre el césped y al grupo ser todavía más fuerte dentro del vestuario, con la ascendencia de un futbolista curtido en mil batallas y que trata de guiar a los más jóvenes ahora desde la capitanía.

Vistas las lesiones recientes, andarán todos con más cuidado que nunca...

Es difícil porque llega un tramo de la temporada complicado, en el que se va decidiendo todo. Tener este tipo de bajas es doloroso para el equipo. Cuando hay una baja, siempre hay una oportunidad para otro compañero, como por ejemplo el caso de Petxa o de Nema (Tosic), y toca ayudar a todos los compañeros que vayan entrando para sentirse a gusto.

¿Cómo lo llevan ellos? No será fácil, sobre todo para jóvenes como Gauto y Barcia.

Es difícil. Cada uno lo lleva a su manera, pero sí recuerdo por ejemplo el caso de Juan, que cuando se lesionó aquí entrenando, lo pasó bastante mal. Pero para eso están los compañeros que estamos alrededor. Somos los que tenemos que intentar ayudarles, en el día a día. Yo esta temporada también he estado lesionado y es una mierda. Te ves fuera del equipo, parece que todo lo que pasa en el equipo no tiene nada que ver contigo porque estás fuera

Hay más medios que nunca, más estudios, pero parece imposible evitar las lesiones ¿ También ha evolucionado tanto la exigencia del juego?

Claro, evoluciona todo. Recuerdo hace unos cuantos años que hacer diez kilómetros por partido para un mediocentro era increíble. Ahora diez es lo mínimo que hacemos cuando juegas los 90 minutos. Cada jugador tiene que ser responsable en el tema de cuidados. Ahora mismo, en este momento de la temporada, es muy importante cuidarse, comer bien, descansar bien, porque viene el tramo en el que nos jugamos todo.

¿Y usted cómo lleva su pubalgia?

Es verdad que sigue habiendo molestias ahí. El tema del pubis es un tema complicado que hay que trabajar diariamente y aún así tampoco te garantiza que vaya a desaparecer esa lesión. Es totalmente diferente a una rotura muscular, entonces ahí vamos, haciendo todo lo posible para intentar llegar al fin de semana de la mejor manera. Es lo único que ahora mismo que tengo en la cabeza, ayudar al equipo en lo máximo que pueda.

¿Cómo lo gestiona en el día a día? ¿Ha llegado a necesitar infiltrarse para jugar?

Hay muchas cosas detrás de esto. Pero afortunadamente tenemos un grupo de profesionales increíbles en el cuerpo médico y en el de la preparación física. Gracias a ellos estoy pudiendo jugar ahora. El día a día obviamente ha cambiado. Tienes que estar prácticamente una hora antes de cada entrenamiento, de cada partido, para hacer cosas de prevención. Hay también algunas cosas médicas que hay que hacer antes del partido, pero es complicado jugar de esta manera. Sabes que vas a salir al campo y tener dolor. En un entrenamiento lo mismo. Lo que intento meter en mi cabeza es que estoy contento en el equipo, estoy a gusto con mis compañeros, con el entrenador, creo que ahora mismo tenemos una buena dinámica, lo cual también ayuda a la confianza de todos y eso te hace estar más alegre. Entonces intento pensar en eso e intento dar mi 100 por cien. Si llega un momento en el que ese dolor se acentúa más y no pudiera ayudar, buscaría recuperarme bien y mirar a la próxima temporada..

¿Ha valorado ya la opción de pasar por el quirófano?

No. Porque aunque te operes, la prevención que yo hago del tema de pubis, la tengo que hacer ya hasta el día que me retire. De momento estamos pensando en el presente. No pensamos más allá tampoco. Ni yo quiero pensar más allá, ni el club, ni el cuerpo médico quiere pensar más allá

Hablaba de la buena dinámica, la sensación es que su vuelta le ha sentado bien al equipo.

Me encuentro bien, a gusto en el equipo. Me encuentro feliz también de lo que me pide el entrenador, las funciones que me pide. Hay partidos en los que uno está más acertado o menos, eso está claro. Pero es verdad que me siento cómodo dentro del campo. Faltaba un poco conocer a jugadores como Mario Soriano, conocerlo dentro del campo. Para mí era importante sumar partidos con él. Para conocer sus movimientos, para ver dónde le gusta recibir el balón. A Yere ya lo conozco más del año pasado y con la mirada prácticamente ya sé dónde quiere la pelota. A Mella igual. Siempre hay que ir poco a poco.

El año pasado ya fue importante, pero ahora su rol ha cambiado. ¿Le gusta ese rol de iniciador de juego?

Sí. Lo he hecho varias veces y en varios equipos. Recuerdo que en Noruega la mayoría de partidos tenían una marca hombre a hombre conmigo, para no sacar el balón. La Segunda División es otra historia comparada con la Primera RFEF. A nivel competitivo, a nivel de calidad de equipo... el mejor tramo que tuvimos el año pasado era cuando defendíamos presionando arriba. Ahora te encuentras con equipos que en dos o tres pases, si tú haces una mala presión, te llegan al área. Hay que tener un orden defensivo también. Somos un equipo valiente, con coraje. Siempre lo he dicho y creo que siempre lo mostramos. Pero hay ocasiones en las que tenemos que ser conscientes de que toca estar juntitos. Tenemos que trabajar y tenemos que estar compactos. Imanol me quería un poco más adelante para poder intentar recibir balón ahí, y que el pase a ese mediapunta o al extremo fuera de menor distancia. Ahora Óscar me pide otra cosa, y yo estoy cómodo en las funciones de ambos roles.

Con Gilsanz si que parece que los mediocentros están menos expuestos.

Pero creo también que la competición te exige tener ese cambio. Me acuerdo en las primeras jornadas. Hablábamos mucho de qué bien juega el Dépor. Y no ganábamos. Con muy poco nos hacían daño, había que buscar la solución de por qué nos hacían daño. Ahora llevamos unos cuantos partidos con portería cero, con pocas ocasiones recibidas, que eso en Segunda es muy difícil. Tiene un mérito. Y el mérito es siempre defender bajo un orden. Eso no quiere decir que vayamos a ser un equipo que juegue replegado y que dejemos que el rival siempre domine la pelota. Eso no nos gusta.

Hábleme del míster, porque llegar a un vestuario lleno de futbolistas profesionales sin cierto bagaje puede resultar complejo.

Una de las cosas que más me gustan de Óscar es la humildad que mostró desde el primer momento. Creo que la manera que tiene de gestionar el grupo es muy buena. Llegó sin hacer ruido, también quizá porque, tampoco sabía si iba a estar un partido o si iba a quedarse, pero en el momento que se quedó, tampoco cambió muchas cosas para que los jugadores tampoco nos volviéramos locos. Está feo que lo diga, pero el jugador a veces es muy complicado. El futbolista en sí es muy difícil, hay que tener mucho tacto. Y más ahora. Hace diez años, yo tenía entrenadores que metían tres voces y los jugadores se callaban. Ahora tienes que tener mucho tacto, incluso con los jóvenes, que vienen y parece que no se les puede decir una palabra más alta que otra. Y Óscar lo tiene. Tiene mucho tacto. Es muy cercano, muchas veces terminamos el entrenamiento y hablamos. Es prácticamente como si estuviera hablando con un vecino o un amigo y eso es muy positivo. Es un entrenador que trabaja muy bien la lectura de los partidos. Ya con Imanol lo hacíamos, es uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera, y Óscar lo trabaja muy bien también. Sabemos lo que nos vamos a encontrar cada fin de semana. Fue imponiendo un poco su idea con esa salida de tres y ha ido funcionando todo muy bien.

¿Y Mario? A veces parece que no suelta el balón sin antes buscarlo a él.

Hay veces que en el mismo partido tardo un poco más en pasar el balón porque lo estoy buscando a él y la gente se impacienta un poco. Y digo “ya vale” (risas). Pero prefiero buscarlo a él tardando un poquito más, porque pienso que este tipo de jugadores tienen que recibir muchos balones y tienen que recibirlos en zonas en los que son peligrosos. Son jugadores que en esos tres cuartos por dentro son capaces de que con un control, un regate, con un buen balón dado, generan una ocasión. Yo con Mario conecto muy bien por eso, porque creo que es un jugador que hay que darle el balón incluso teniendo marca cerca porque es capaz de deshacerse de ella fácilmente.

¿Y Villares? Parece que por fin ha aparecido su mejor versión

Pero es que si nunca has jugado en una categoría como es la Segunda División, tienes que ir acostumbrándote. No es sencillo llegar y de repente parecer que llevas muchos años jugando en ella. Puede que lo notara un poco, pero está claro que a Villares, lo estamos viendo en estos últimos partidos y lo sigo pensando, la categoría se le queda corta. Se le quedaba cortísima en la Primera RFEF. Es un jugadorazo, es un gustazo tenerlo de compañero. Ya desde el año pasado he compaginado muy bien y a mí me viene de categoría jugar con él. Es un fuera de serie. Entonces intentaremos, si lo vemos rápido en la élite, que sea aquí, que no sea en otro lado.

14 PARTIDOS seguidos suma José Ángel como titular después de volver de su lesión en el pubis que lo frenó dos meses. No se ha perdido ninguno en la segunda vuelta del torneo.



¿Los tres puntos ante el Cádiz fueron más de alivio o de mirar hacia arriba?

Fueron tres puntos de llegar a casa, abrir una cervecita y disfrutar. Y luego al día siguiente, a mirar al Mirandés. No hay otra. Cuando quedan ocho o nueve partidos, es peligroso verte mirando hacia arriba o hacia abajo mientras van viniendo partidos que son clave. Siempre digo que cuando quedan cinco partidos es más o menos donde te ha puesto la clasificación. Hay que ir a Anduva para sacar los tres puntos y lo que vaya pasando, lo iremos viendo. Debemos centrarnos en nosotros y seguir la buena dinámica que tenemos. Otros equipos no pueden decir lo mismo.

Ese mensaje resonará en el vestuario ahora que es capitán

Pero es que a mí no me hace caso nadie (risas). No me lo hacen en mi casa, imagínate aquí. Hablas con los más jóvenes y ni te escuchan, antes todavía escuchaban algo, pero ahora ni bola. Pero es eso, creo que tenemos que mirar al presente, es el momento idóneo para centrarnos en el día a día y esta buena dinámica.



¿Qué le ha dado A Coruña para que se le vea tan identificado con el club y la ciudad?

Desde el primer día que vine aquí, intenté empaparme del deportivismo. Desde la primera hora. Tengo muchísimo respeto por todos los equipos en los que he jugado en mi carrera, pero el Dépor no es un club más. Quería saber qué sentía el aficionado después de tres años en Primera RFEF, qué quería el club de este proyecto, qué ideas tenían conmigo. Creí que era el momento idóneo para ayudar, poner mi granito de arena. El primer objetivo era volver al fútbol profesional, quería hacerlo en mi primer año para seguir siendo útil y conseguir el segundo objetivo, que es subir a Primera División. Tengo un sentimiento de pertenencia muy grande con este club por todo lo que he vivido aquí. Por todo lo que me ha dado, por toda la confianza que me han dado los entrenadores y el propio club. Y porque creo que nuestra afición y este equipo merecen volver al lugar del que nunca debió salir.