Gilsanz: "No tenemos claro cuándo es mano y cuándo no, así es difícil jugar un partido"

Óscar Gilsanz valoró el punto sumado por el Deportivo ante el Mirandés después de un encuentro en el que reconoció que el equipo blanquiazul no estuvo bien. El técnico sigue sin quejarse demasiado del VAR, aunque sí reclama más claridad en el criterio, tanto de las manos como cuándo hay que llamar al colegiado a revisar jugadas en el monitor:

Partido: El Mirandés es un equipo que plantea muchas dificultades. Puede jugar en corto y asociarse para poder progresar y también una de sus fortalezas es ese juego directo sobre Panichelli, que con el segundo balón genera ataque rápidos por banda y te obliga a defender área. En el inicio estuvimos bien, hubo intercambio de golpes con alguna contra nuestra, alguna opción suya que defendimos bien, pero llegó la jugada del penalti y cambió la situación del partido. En la segunda parte contábamos con esa salida fuerte del Mirandés, tratamos de convencernos de seguir alejando al rival de nuestra área, pero no éramos capaces. Llegan los dos goles y luego quiero destacar la capacidad del equipo para pelear hasta el final. Cuando estás por abajo contra el Mirandés en Anduva, es difícil crearle situaciones de gol. Teníamos dificultades, pero el equipo siguió insistiendo. Sin tener situaciones de peligro, creímos hasta el final. Una buena jugada, llega el penalti, un punto más y esa sensación de que somos capaces de competir en un partido que pasó de todo. Momentos buenos, malos, gestionar lo que pasa en el partido con las decisiones arbitrales".

VAR: "Cuando los dos equipos se van descontentos es porque pasaron tantas cosas que todos tenemos motivos para quejarnos. Lo más complicado es ese criterio con las manos, ya no tenemos claro cuándo es mano y cuando no y así es difícil jugar un partido. Las decisiones tenemos que gestionarlas también y por mi parte, sobre todo, intentar trabajar y controlar lo que puedo controlar. Tratar de que no afecten esas cosas, pero seguimos sin tener claro cuándo las decisiones van para un lado y para otro".

Mal uso: "No me gusta hablar de eso, porque siempre está la interpretación de que vemos las cosas según nos conviene. La sensación general es que no tenemos claro el criterio de las acciones más que otra cosa. No es solo culpa de los árbitros, quizá también del reglamento, lo de acudir o no al VAR. No sé si se utiliza bien o no, entiendo que llevamos poco tiempo con él y hay que ir mejorando, nadie utiliza las cosas bien a la primera. Pero sobre todo incidir el tema del criterio y lo que dice el reglamento. Interpretar las manos que son para equilibrar el cuerpo, en una posición u otra… no tenemos muy claro cuándo son punibles y cuándo no".



Clasificación: "El Mirandés no perdía un punto en casa desde diciembre, cuando empató con el Sporting. No pierde un partido en Anduva desde octubre… y ahora mismo valoro el partido y su dificultad. Siempre digo que entrenamos para el rendimiento del equipo y eso tiene que tener consecuencias en el resultado y la clasificación. Veníamos a por los tres puntos para tener esas sensaciones que da sumar de tres en tres, pero hay que valorarlo por la dificultad que tiene sumar aquí. Es muy difícil plantear un partido contra el Mirandés. Tiene capacidad para jaguar en corto y conseguimos tapar a Gorrotxa, pero juegan directo con Panichelli y te obligan a defender esas situaciones. Clasificatoriamente no he mirado, pero lo que estamos es en una situación de crecimiento continuo. El equipo compite siempre, nunca le tuerce la cara al partido y desde ese punto de vista, siempre vengo valorando lo que acabamos de ver más que la tabla. Tenemos 49 y hay que sumar alguno más para superar esa barrera de los 50 o los que sean, y seguir. Somos el Deportivo, sabemos qué escudo representamos y hay que seguir y acelerar".