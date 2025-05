CAMPEONES 25 | Pauleta, un obrero del gol para completar una gran delantera

Cuando tras irse de A Coruña aquel chico taciturno y meditabundo de las Azores se convirtió en un ídolo en París, ariete y capitán de un PSG alejado de la grandeza actual, pero ya pujante, muchos se preguntaron que sucedió para que fuese malquerido en A Coruña. A un sector de Riazor nunca le acabó de agradar Pedro Migue Carreiro Resendes, Pauleta, un delantero de pico y pala que llegó a España cuando capital luso entró en el Salamanca y llenó el equipo de futbolistas de esa nacionalidad.



El Deportivo le fichó por 1.000 millones de pesetas en el verano que Irureta se incorporó al club y empezó a reconstruir la plantilla. El vasco no dudó en señalar a Pauleta como uno de los suyos y siempre lo sostuvo ante las críticas.



A Pauleta se le achacaba que fallaba demasiados goles. Irureta sostenía que bastante cuota realizadora aportaba para el trabajo defensivo que hacía en beneficio del equipo. “Aprieta muchísimo a los rivales”, explicaba el vasco. Pero la grada le pitaba y Pauleta parecía atribulado ante tanto resquemor.



Empezó el campeonato como titular. No marcó en el estreno ante el Alavés, pero le dio un pase de gol a Makaay e Irureta no dusó en entrar al campo a abrazarle. Un gesto nada usual que tampoco pasó desapercibido. “Pauleta necesitaba esa abrazo”, explicó Jabo tras el partido. Marcó siete tantos en la primera vuelta, pero su estrella declinó y cuando Irureta mudó el 4-4-2 en favor del 4-2-3-1 acabó en el banquillo. Su última titularidad fue en la jornada 22, la de la estrepitosa derrota en Valladolid (4-1). A partir de ahí participó a ratos, festejó el titulo de manera apocada, como era él, y jugó la Supercopa con el nueve antes de emprender camino hacia el Girondins de Burdeos y dejarle el dorsal a Diego Tristán. En Francia no dejó de marcar goles y tanto en Burdeos como en París sintió el cariño que le faltó en Riazor.