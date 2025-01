EL ANÁLISIS POR LÍNEAS: DELANTERA: Los goles del Dépor, cosa del tridente

Con los números en la mano es la línea que mejor está funcionando del equipo, pero habría que analizar con detalle eso porque una cosa es la capacidad de los futbolistas de esas demarcaciones y otra es el rendimiento real. En 4 partidos el equipo ha marcado 19 goles y 16 de ellos solo entre tres futbolistas. Esto habla a las claras del potencial que tienen estos jugadores pero no del rendimiento regular que necesita el equipo para la temporada y para tener una posición más saneada en la tabla. Lo que son los tres nueves del equipo, Cristian, Bouldini y Barbero, solo Barbero, con tres tantos, habla a las claras de ese rendimiento. Es el único que podemos salvar de la quema. Más allá de los pocos goles que está consiguiendo con la nueva forma de jugar del equipo con un sistema más vertical y directo, ese trabajo de delantero fijador y fajador con los centrales y facilitador del juego de ataque de la siguiente línea sí que lo está consiguiendo. Es el máximo asistente del equipo, con Lucas y Mella, está teniendo un rendimiento óptimo, pero no es el ideal y a ello habría que acompañar muchos más goles. Y en ese sentido Bouldini y Cristian por debajo de las expectativas generadas sobre ellos y muy por debajo del rendimiento que se les espera. Los otros tres, Mella, Yeremay y Lucas son un poco los que están sosteniendo al equipo, tanto en rendimiento goleador como en creación de juego de ataque, prácticamente todo el juego de ataque se canaliza de lo que salga de las botas y de la cabeza de Yeremay y con las aportaciones de Mella y Lucas. Yeremay es nuestro futbolista más sobresaliente de la plantilla y posiblemente tenemos al futbolista más desequilibrante de la categoría y lo demuestra cada semana. Es un jugador superlativo, que está dando un rendimiento espectacular y un nivel muy por encima de la media del equipo. Creo que Mella, con algún que otro altibajo, también está destacando bastante en esa faceta ofensiva y aportando, canalizado por ese juego que pasa por Yeremay y Lucas, que yo creo que es de los tres el que está un poco por debajo de ellos dos. Hemos visto esa capacidad que tiene de asociación con ambos, en los dos costados, pero le falta aportar un poco más al rendimiento goleador del equipo y mayor contribución ofensiva. Porque uno de los hándicaps que tiene este equipo creo que es esa creación de fútbol ofensivo, de tratar de superar a los rivales y en ese sentido nuestros tres mejores futbolistas, Mella. Yeremay y Lucas son los que más aportan y creo que tanto Mella, como Lucas y el resto de delanteros tendrían que sumarse más al carro de ‘Yere’ para crecer en esa faceta goleadora y que sea mucho más regular y no que se concentre en un par de partidos. 19 goles, de los 29 que llevamos, en cuatro encuentros. Eso habla a las claras del potencial que hay como tal pero no del rendimiento real que tenemos como regularidad. Es la línea que mejor está funcionando en el equipo pero que esos números nos invita a pensar que podría funcionar mejor con un equilibrio más consolidado con respecto al resto del equipo.