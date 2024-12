EL ANÁLISIS POR LÍNEAS: PORTERÍA: Helton, un fijo con los pies en el suelo

Soy de los que pensaba que la portería estaba cubierta antes del fichaje de Helton. Tenía plena confianza en las prestaciones de Germán por lo que hizo la temporada pasada. Pero con la llegada de Helton y su pronta incorporación parecía que en el equipo algo estaba fallando.

Con el paso de los partidos es cierto que ha hecho buenas paradas, pero sus prestaciones a mí me dejan todavía muchas dudas. Al ser un portero tan grande y con tanta envergadura eso le permite hacer buenas paradas en balones difíciles, pero para mí es poco regular.

Aporta, por ejemplo, muy poco en el juego aéreo, creo que no aprovecha la talla que tiene y con los pies no mejora las prestaciones de Germán. Y este, en el juego aéreo, es mejor que Helton. Sale muy poco, se ve que se siente más cómodo bajo palos. Pero teniendo en cuenta que somos un equipo que sufre mucho a balón parado, con la estrategia y los centros al área esperaba más de un portero de casi dos metros.

Y en lo que respecta al juego de pies está claro que está obligado a jugar más con el pie de lo que le gustaría. Lo hace por necesidades del equipo, pero no permite esa alternativa que tienen muchos porteros, que sirven pases en profundidad. Ese tipo de servicios largos que ayudan a salvar líneas de presión y en los que tampoco es especialmente hábil.

No veo los entrenamientos del Deportivo, ni estoy en el día a día de equipo, solo veo lo partidos, pero a mí personalmente Germán me habría servido para defender la portería en esta categoría.